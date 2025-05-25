Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri

        Şanlıurfa'da beton kolonun altında mahsur kalan kedi yavrusu kurtarıldı

        Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde, bir inşaattaki beton kolonun altında mahsur kalan kedi yavrusu, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.05.2025 - 16:58 Güncelleme: 25.05.2025 - 16:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şanlıurfa'da beton kolonun altında mahsur kalan kedi yavrusu kurtarıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde, bir inşaattaki beton kolonun altında mahsur kalan kedi yavrusu, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        Veysel Karani Mahallesi'nde, bir inşaatta tahta kalıbın içerisine giren kedi yavrusunun üzerine fark edilmeksizin beton döküldü.

        İşçilerin kalıbı sökmesi sırasında, beton kolonun altında sıkışan kedi yavrusunun görülmesi üzerine itfaiyeden yardım istendi.

        Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, beton kolonu kırarak kediyi bulunduğu yerden çıkardı. Kurtarılan kedi, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesine ait hayvan ambulansına teslim edildi.

        Tedavisi yapılan kedi yavrusu, daha sonra annesinin yanına bırakıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Yeni hafta sağanakla geliyor! AKOM'dan İstanbul uyarısı!
        Yeni hafta sağanakla geliyor! AKOM'dan İstanbul uyarısı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Uzman çavuş, babasını öldürdü! Kurşun yağdırdı!
        Uzman çavuş, babasını öldürdü! Kurşun yağdırdı!
        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz Şara ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz Şara ile görüştü
        Amca-yeğen cinayet kurbanı!
        Amca-yeğen cinayet kurbanı!
        Beşiktaş üçüncülük peşinde!
        Beşiktaş üçüncülük peşinde!
        Altını erittiklerinde gerçek ortaya çıktı!
        Altını erittiklerinde gerçek ortaya çıktı!
        G.Saray Yenikapı'da kupasına kavuşuyor!
        G.Saray Yenikapı'da kupasına kavuşuyor!
        Karısının iş adresini dahi bilmeyen koca kusurlu sayıldı!
        Karısının iş adresini dahi bilmeyen koca kusurlu sayıldı!
        ABD’li öğrenci İstanbul'da cinsel saldırı dehşeti yaşadı!
        ABD’li öğrenci İstanbul'da cinsel saldırı dehşeti yaşadı!
        F.Bahçe Beko kupa için parkeye çıkacak!
        F.Bahçe Beko kupa için parkeye çıkacak!
        Rusya'dan Ukrayna'ya yoğun hava saldırısı!
        Rusya'dan Ukrayna'ya yoğun hava saldırısı!
        Dünya 3.'sü kokoreçin standardı yok
        Dünya 3.'sü kokoreçin standardı yok
        Ağır suçlama
        Ağır suçlama
        "G.Saray'da ne işleri var?"
        "G.Saray'da ne işleri var?"
        İstanbul'a sadece 2 saat uzaktaki saklı cennetler!
        İstanbul'a sadece 2 saat uzaktaki saklı cennetler!
        İşte gerçek 'İnek Şaban'
        İşte gerçek 'İnek Şaban'
        "Filmden sonra psikolojim bozuldu"
        "Filmden sonra psikolojim bozuldu"
        Ülkelerin en sık kullanılan soyisimleri!
        Ülkelerin en sık kullanılan soyisimleri!
        Nedir bu soğuk duş mucizesi?
        Nedir bu soğuk duş mucizesi?

        Benzer Haberler

        Hayvancılık merkezlerinden Şanlıurfa'da Kurban Bayramı öncesi hareketlilik...
        Hayvancılık merkezlerinden Şanlıurfa'da Kurban Bayramı öncesi hareketlilik...
        "Adil-i Mutlak" hat sergisi Şanlıurfa'da açıldı
        "Adil-i Mutlak" hat sergisi Şanlıurfa'da açıldı
        Şanlıurfa'da 1073 polisin katılımıyla "Huzur-63" uygulaması yapıldı
        Şanlıurfa'da 1073 polisin katılımıyla "Huzur-63" uygulaması yapıldı
        Yeşilay Fırat Bölge Koordinatörlüğü 5 bin gönüllüsüyle bağımlılıkla mücadel...
        Yeşilay Fırat Bölge Koordinatörlüğü 5 bin gönüllüsüyle bağımlılıkla mücadel...
        Nesli tükenme tehlikesi altındaki "saz kedisi" yavrusuna özenle bakılıyor
        Nesli tükenme tehlikesi altındaki "saz kedisi" yavrusuna özenle bakılıyor
        Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü suda boğulmalara karşı kısa film hazırladı
        Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü suda boğulmalara karşı kısa film hazırladı