Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı.
Kadri A. (32) idaresindeki 63 TF 172 plakalı otomobil, Siverek-Viranşehir kara yolunun 22'nci kilometresinde Mahmut Ç. (28) yönetimindeki 34 KP 8351 plakalı otomobille çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekibi yönlendirildi.
Kazada yaralanan 7 kişi, 112 Acil Sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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