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        Göbeklitepe'yi 5 ayda 321 bin kişi ziyaret etti

        Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, "tarihin sıfır noktası" olarak nitelendirilen Göbeklitepe'yi son 5 ayda 321 bin kişinin ziyaret ettiğini bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.06.2025 - 10:49 Güncelleme: 04.06.2025 - 11:21
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        Göbeklitepe'yi 5 ayda 321 bin kişi ziyaret etti
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        Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, "tarihin sıfır noktası" olarak nitelendirilen Göbeklitepe'yi son 5 ayda 321 bin kişinin ziyaret ettiğini bildirdi.

        Vali Şıldak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Şanlıurfa'nın turizmde ziyaretçi sayısı yönünden başarılı bir yıl yaşadığını belirtti.

        Önceki yıla göre kentteki ziyaretçi sayısının arttığını dile getiren Şıldak, şunları kaydetti.

        "Son iki yılın ardından 2025 yılında ziyaretçi sayımızı önemli ölçüde arttırmış bulunuyoruz. Göbeklitepe'yi geçtiğimiz yıl ilk 5 aylık dönemde 236 bin kişi ziyaret ederken bu sayı 2025'te 321 bine ulaşmış durumda. Aynı şekilde ilimizdeki müzelerin ziyaretçi sayıları da 80 binden 147 bine yükseldi. Bu günlerde de otel doluluk oranlarımız çok yüksek seyrediyor ve Kurban Bayramı tatilinde şehrimiz yine çok sayıda ziyaretçiyi ağırlayacak. Bu umut verici tablo karşısında Şanlıurfa'da turizmin daha hızlı ve istikrarlı şekilde yükselmesi için şehrimizin her yönüyle turizme hazırlanmasının önemi bir kat daha artıyor."

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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