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        Şanlıurfa'da kavgayı ayırmaya çalışan polis memuru bacağından yaralandı

        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde kavgayı ayırmaya çalışan polis memuru bıçakla bacağından yaralandı, olaya ilişkin 6 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.06.2025 - 20:43 Güncelleme: 04.06.2025 - 20:49
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        Şanlıurfa'da kavgayı ayırmaya çalışan polis memuru bacağından yaralandı
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        Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde kavgayı ayırmaya çalışan polis memuru bıçakla bacağından yaralandı, olaya ilişkin 6 şüpheli gözaltına alındı.

        Şirinkuyu Mahallesi'nde iki grup arasında çıkan tartışma, bıçak, taş ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye giden polis ekipleri, kavgayı ayırmaya çalıştı.

        Yaşanan arbede sırasında polis memuru M.R.Y. bıçakla bacağından yaralandı.

        Yaralı polis memuru, 112 Acil Sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        2 otomobilin de zarar gördüğü kavgaya karıştıkları belirlenen 6 kişi gözaltına alındı.

        Polis mahallede güvenlik önlemi aldı.

        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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