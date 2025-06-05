Şanlıurfa'da otomobile düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi öldü
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde otomobile düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde otomobile düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti.
Ferhat Akbulut'un (43) kullandığı otomobile, Siverek-Çermik kara yolu Bayırözü Mahallesi'nde A.A. (45) tarafından uzun namlulu silahla ateş edildi.
Silah seslerini duyan mahalle sakinleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
Saldırıda yaralanan ve Siverek Devlet Hastanesine götürülen Akbulut, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Olay sonrası kaçarak bir eve sığınan ve havaya ateş açan şüpheli A.A. bir süre sonra teslim oldu.
Güvenlik güçleri mahallede geniş güvenlik önlemleri aldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.