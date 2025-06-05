Şanlıurfa'da otomobile düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi öldü

Olay sonrası kaçarak bir eve sığınan ve havaya ateş açan şüpheli A.A. bir süre sonra teslim oldu.

Saldırıda yaralanan ve Siverek Devlet Hastanesine götürülen Akbulut, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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