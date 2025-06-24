Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri

        Şanlıurfa'da iş yerinde çıkan yangın söndürüldü

        Şanlıurfa'da bir iş yerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.06.2025 - 00:52 Güncelleme: 24.06.2025 - 00:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şanlıurfa'da iş yerinde çıkan yangın söndürüldü
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Şanlıurfa'da bir iş yerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

        Evren Sanayi Bölgesi'nde yedek parça satan bir iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

        İtfaiye ekibi, 12 araç ve 26 personelle müdahale ettiği yangını, yaklaşık 2 saatte söndürdü.​​​​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        ABD İran'ın nükleer tesislerine saldırdı! İsrail-İran hattında son durum
        ABD İran'ın nükleer tesislerine saldırdı! İsrail-İran hattında son durum
        THY'den İran-ABD saldırıları önlemi!
        THY'den İran-ABD saldırıları önlemi!
        Şam'daki kilise saldırısının planlayıcıları yakalandı 
        Şam'daki kilise saldırısının planlayıcıları yakalandı 
        Flaş transfer önerisi: Mehdi Taremi
        Flaş transfer önerisi: Mehdi Taremi
        Kan donduran olay! 2 aylık bebek cesedi dondurucuda bulundu
        Kan donduran olay! 2 aylık bebek cesedi dondurucuda bulundu
        F.Bahçe Beko seride farkı açtı!
        F.Bahçe Beko seride farkı açtı!
        Ömer Çelik'ten açıklamalar
        Ömer Çelik'ten açıklamalar
        PFDK başkanı istifa etti!
        PFDK başkanı istifa etti!
        ABD Başkanı Trump'tan petrol fiyatlarına yönelik mesaj
        ABD Başkanı Trump'tan petrol fiyatlarına yönelik mesaj
        Kenan Yıldız, İtalya'da manşetleri süsledi!
        Kenan Yıldız, İtalya'da manşetleri süsledi!
        Batman'da bilirkişi heyeti kaza yaptı! 5 can kaybı var!
        Batman'da bilirkişi heyeti kaza yaptı! 5 can kaybı var!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Hürmüz Boğazı neden önemli?
        Hürmüz Boğazı neden önemli?
        Rusya: İran'a saldırı sebepsiz bir saldırganlık
        Rusya: İran'a saldırı sebepsiz bir saldırganlık
        Sanders: ABD'lilere yine yalan söyleniyor
        Sanders: ABD'lilere yine yalan söyleniyor
        Evlilik teklifinde bulundu
        Evlilik teklifinde bulundu
        Berat 9, Yener 8 yaşındaydı... Yan yana gömüldüler!
        Berat 9, Yener 8 yaşındaydı... Yan yana gömüldüler!
        Tunceli, Çankırı, Tokat... Bitmiyor! İki günde 3 can gitti!
        Tunceli, Çankırı, Tokat... Bitmiyor! İki günde 3 can gitti!
        Antalya'nın gizemli mağarası görüntülendi
        Antalya'nın gizemli mağarası görüntülendi
        Türkiye, dünya turizminde 4'üncü sıraya yükseldi
        Türkiye, dünya turizminde 4'üncü sıraya yükseldi

        Benzer Haberler

        Şanlıurfa'da polis konser verdi
        Şanlıurfa'da polis konser verdi
        Şanlıurfa'da 21 motosiklet sürücüsüne cezai işlem uygulandı
        Şanlıurfa'da 21 motosiklet sürücüsüne cezai işlem uygulandı
        Şanlıurfa'da DEAŞ operasyonunda 2 tutuklama
        Şanlıurfa'da DEAŞ operasyonunda 2 tutuklama
        Şanlıurfa'da terör örgütü DEAŞ operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
        Şanlıurfa'da terör örgütü DEAŞ operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
        Şanlıurfa'da öğrencilerin tiyatro geliri Gazzeli çocuklara bağışlandı
        Şanlıurfa'da öğrencilerin tiyatro geliri Gazzeli çocuklara bağışlandı
        Urfa'ya "Şanlı" ünvanı verilmesinin 41. yıl dönümü kutlandı
        Urfa'ya "Şanlı" ünvanı verilmesinin 41. yıl dönümü kutlandı