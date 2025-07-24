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        Şanlıurfa'da ambulans helikopter 2 yaşındaki kız çocuğu için havalandı

        Şanlıurfa'da tedavi gören 2 yaşındaki Gülistan Karadal, kök hücre nakli için ambulans helikopterle Ankara'ya sevk edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2025 - 15:33 Güncelleme: 24.07.2025 - 15:33
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        Şanlıurfa'da ambulans helikopter 2 yaşındaki kız çocuğu için havalandı
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        Şanlıurfa'da tedavi gören 2 yaşındaki Gülistan Karadal, kök hücre nakli için ambulans helikopterle Ankara'ya sevk edildi.

        Harran Üniversitesi Hastanesi'nde tedavisi süren Gülistan Karadal’ın durumu kötüleşince, ileri tedavi için Ankara'ya nakledilmesine karar verildi.

        Erken müdahale sağlanabilmesi amacıyla, Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğü koordinesinde bölgeye ambulans helikopter yönlendirildi.

        Küçük Gülistan, kök hücre nakli yapılmak üzere ambulans helikopterle Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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