Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.
Vali Hasan Şıldak, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, Ceylanpınar ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince operasyon düzenlendiğini bildirdi.
Operasyonda 2 kilo 178 gram esrar, 10 gram tütünle karışık esrar ele geçirildiğini belirten Şıldak, 1 şüphelinin gözaltına alındığını kaydetti.
