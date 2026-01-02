Şanlıurfa'da sosyal medyadan terör örgütü DEAŞ'ı öven paylaşım yapan 8 zanlı tutuklandı
Şanlıurfa'da, sosyal medya üzerinden terör örgütü DEAŞ'ı öven paylaşım yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 8 zanlı tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Yalova'da 3 polisin şehit olduğu terör örgütü DEAŞ operasyonunda ölü ele geçirilen teröristler hakkında sosyal medya üzerinden övücü paylaşım yapanlara yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda çalışma yürütüldü.
Ekiplerce belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 8 zanlı yakalandı.
Emniyet müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 8 zanlı tutuklandı.
