        Şanlıurfa Haberleri

        Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda bir zanlı tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.01.2026 - 14:36 Güncelleme: 02.01.2026 - 14:36
        Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda bir zanlı tutuklandı
        Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        Vali Hasan Şıldak, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, emniyet birimleri tarafından narkotik suçlara yönelik çalışma yapıldığını belirtti.

        Yapılan çalışmalarda 9 bin 500 uyuşturucu hapın ele geçirildiğini aktaran Şıldak, yakalanan 1 zanlının adli makamlarca tutuklandığını kaydetti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

