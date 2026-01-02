Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda bir zanlı tutuklandı

Yapılan çalışmalarda 9 bin 500 uyuşturucu hapın ele geçirildiğini aktaran Şıldak, yakalanan 1 zanlının adli makamlarca tutuklandığını kaydetti.

Vali Hasan Şıldak, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, emniyet birimleri tarafından narkotik suçlara yönelik çalışma yapıldığını belirtti.

