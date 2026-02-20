Şanlıurfa'da ramazanın ilk cuma namazı kılındı
Şanlıurfa'da vatandaşlar, on bir ayın sultanı ramazanın ilk cuma namazını kılmak için camileri doldurdu.
Şanlıurfa'da vatandaşlar, on bir ayın sultanı ramazanın ilk cuma namazını kılmak için camileri doldurdu.
İnanç turizminin önemli merkezlerinden Şanlıurfa'da vatandaşlar, ramazan ayının ilk cuma namazını kılmak için camilere akın etti.
Merkez Haliliye ilçesindeki 11 Nisan Kurtuluş Camisi, cuma namazı kılmak isteyenlerle doldu.
Ramazanın ilk cuması olması dolayısıyla kent merkezindeki camilerde yoğunluk yaşandı.
Hutbenin ardından dua edildi.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.