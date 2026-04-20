Şanlıurfa merkezli dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 5 şüpheli tutuklandı
Şanlıurfa merkezli 3 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı. Şanlıurfa, İstanbul ve Düzce'de yapılan operasyonun ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi. Hakimlikçe yapılan değerlendirme sonucu 5 kişi tutuklandı
Giriş: 20 Nisan 2026 - 16:57
ÇALIŞMALAR BAŞLATILDI
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, organize şekilde dolandırıcılık yaptıkları tespit edilen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.
4 İLDE OPERASYON DÜZENLENDİ
Ekiplerce, Şanlıurfa, İstanbul ve Düzce'de belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.
5 KİŞİ TUTUKLANDI
İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
