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Şanlıurfa şehidine son görev...

DHA

Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde PKK'lı teröristlerle girilen çatışmada şehit olan Komiser Yardımcısı Şükrü Can Kayadibi'nin (28) cenazesi, memleketi Ankara'da gözyaşları arasında toprağa verildi. Şehit Kayadibi'nin 4 yaşında ve 5 aylık iki kızının olduğu öğrenildi

Şanlıurfa şehidi Şükrü Can Kayadibi

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, PKK'lı teröristelere yönelik operasyonunda çıkan çatışmada şehit olan Özel Harekât'ta görevli Komiser Yardımcısı Şükrü Can Kayadibi için Ankara'da, Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde tören düzenlendi.

Törene, şehidin ailesi ve yakınları ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Jandarma Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz, İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, TBMM Başkanvekili ve CHP Ankara Milletvekili Levent Gök, Ankara Valisi Vasip Şahin, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve çok sayıda vatandaş katıldı.



EŞİNİN GÖREV KIYAFETİNİ GİYDİ

DHA'da yer alan habere göre törende, şehidin eşi Fevziye, babası İsmail, annesi Saime ve diğer yakınları, yan yana oturup taziyeleri kabul etti. Törene eşinin görev kıyafetini giyerek gelen Fevziye Kayadibi, tören boyunca eşinin fotoğrafını kucağından indirmedi. Eşinin fotoğrafına sarılıp gözyaşı döken acılı eş, diğer yakınları tarafından teskin edilmeye çalışıldı. Şehidin annesi Saime ve babası İsmail Kayadibi de gözyaşı döktü.

4 YAŞINDA VE 5 AYLIK İKİ KIZI VARDI

Törene, şehidin 4 yaşındaki kızı Beyza ile 5 aylık kızı Miray da getirildi. Kadın Özel Harekât polisleri, tören boyunca şehidin çocuklarıyla ilgilendi.

Şehidin cenazesi, öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı'ndaki Polis Şehitliği'nde gözyaşları arasında toprağa verildi.

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