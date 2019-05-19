Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, PKK'lı teröristelere yönelik operasyonunda çıkan çatışmada şehit olan Özel Harekât'ta görevli Komiser Yardımcısı Şükrü Can Kayadibi için Ankara'da, Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde tören düzenlendi.

Törene, şehidin ailesi ve yakınları ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Jandarma Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz, İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, TBMM Başkanvekili ve CHP Ankara Milletvekili Levent Gök, Ankara Valisi Vasip Şahin, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve çok sayıda vatandaş katıldı.

4 YAŞINDA VE 5 AYLIK İKİ KIZI VARDI



Törene, şehidin 4 yaşındaki kızı Beyza ile 5 aylık kızı Miray da getirildi. Kadın Özel Harekât polisleri, tören boyunca şehidin çocuklarıyla ilgilendi.

Şehidin cenazesi, öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı'ndaki Polis Şehitliği'nde gözyaşları arasında toprağa verildi.