Şanlıurfa’da davetten dönerken yolun karşısına geçmeye çalışan adam kazada hayatını kaybetti
Şanlıurfa'da yolun karşısına geçmeye çalışan 70 yaşındaki Bozan Kırat'a otomobil çarptı. Kazanın ardından kaçan sürücü daha sonra karakola giderek teslim olurken, Kırat olay yerinde hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor
DAVETTEN DÖNERKEN OTOMOBİL ÇARPTI
İHA'daki habere göre kaza; akşam saatlerinde Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesinde meydana geldi. Bir davetten dönerken yolun karşısına geçmeye çalışan 70 yaşındaki Bozan Kırat’a, plakası ve sürücüsünün ismi henüz belirlenemeyen bir otomobil çarptı.
KAZA SONRASI KAÇTI
Kaza sonrası sürücü otomobiliyle kaçarken, kazayı görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ
Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde yaşlı adamın hayatını kaybettiğini belirledi.
KARAKOLA GİDEREK TESLİM OLDU
Kırat'ın cenazesi, yapılan incelemelerin ardından otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Olay yerinden kaçan sürücünün daha sonra karakola giderek teslim olduğu öğrenildi.
SORUŞTURMA SÜRÜYOR
Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.