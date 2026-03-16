        Şanlıurfa'da davetten dönerken yolun karşısına geçmeye çalışan adam kazada hayatını kaybetti

        Şanlıurfa’da davetten dönerken yolun karşısına geçmeye çalışan adam kazada hayatını kaybetti

        Şanlıurfa'da yolun karşısına geçmeye çalışan 70 yaşındaki Bozan Kırat'a otomobil çarptı. Kazanın ardından kaçan sürücü daha sonra karakola giderek teslim olurken, Kırat olay yerinde hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 16.03.2026 - 09:37 Güncelleme:
        Davetten dönen adam hayatını kaybetti
        Şanlıurfa’da yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti.

        DAVETTEN DÖNERKEN OTOMOBİL ÇARPTI

        İHA'daki habere göre kaza; akşam saatlerinde Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesinde meydana geldi. Bir davetten dönerken yolun karşısına geçmeye çalışan 70 yaşındaki Bozan Kırat’a, plakası ve sürücüsünün ismi henüz belirlenemeyen bir otomobil çarptı.

        KAZA SONRASI KAÇTI

        Kaza sonrası sürücü otomobiliyle kaçarken, kazayı görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

        Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde yaşlı adamın hayatını kaybettiğini belirledi.

        KARAKOLA GİDEREK TESLİM OLDU

        Kırat'ın cenazesi, yapılan incelemelerin ardından otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Olay yerinden kaçan sürücünün daha sonra karakola giderek teslim olduğu öğrenildi.

        SORUŞTURMA SÜRÜYOR

        Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

