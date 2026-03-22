        Şanlıurfa'da sel ve dolu! Evleri su bastı, duvar çöktü

        Şanlıurfa’da sel ve dolu! Evleri su bastı, duvar çöktü

        Şanlıurfa'da etkili olan sağanak yağış, kent genelinde yaşamı olumsuz etkiledi. Ev ve otelleri su basarken, bir istinat duvarının çökmesi sonucu park halindeki araç zarar gördü. Viranşehir ve Ceylanpınar'da taşımalı eğitime 1 gün ara verilirken, ekipler su tahliye çalışmalarını sürdürüyor

        Giriş: 22.03.2026 - 22:08 Güncelleme:
        Şanlıurfa’da etkili olan sağanak yağış, kent genelinde hayatı olumsuz etkiledi. Dün akşam saatlerinde başlayan ve zaman zaman şiddetini artıran yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken, vatandaşlar ve sürücüler zor anlar yaşadı.

        Eyyübiye ilçesine bağlı Selçuklu Mahallesi’nde bir evi sel suları bastı, Balıklıgöl bölgesinde ise bir otel su altında kaldı. Dolu yağışı nedeniyle bazı vatandaşların araçlarını korumak için üzerini karton ve bezlerle örtmeye çalıştığı görüldü.

        Karaköprü ilçesi Akpıyar Mahallesi’nde ise yağışın yumuşattığı zemin nedeniyle bir binaya ait istinat duvarı çöktü. Çökme sırasında park halindeki bir otomobilin üzerine beton parçaları düşerken, araçta ağır hasar oluştu. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.

        Öte yandan, Viranşehir ve Ceylanpınar ilçelerinde ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar nedeniyle taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.

        Yağışların ardından belediye ekipleri su tahliye ve temizlik çalışmalarına başladı.

        *Haberin görselleri AA ve DHA tarafından servis edilmiştir.

