Şans Topu 6 Kasım çekiliş sonuçları açıklandı. Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından gerçekleştirilen Şans Topu çekilişi her hafta Çarşamba günleri saat 21.15'te yapılıyor. Şans Topu çekilişi www.mpi.gov.tr adresi üzerinden canlı yayınlanıyor. Yaklaşık 15 - 20 dakika içerisinde ikramiye bilgileri ile birlikte Şans Topu çekiliş sonuçları MPİ'nin resmi sitesinde ilan ediliyor. İşte, 6 Kasım 2019 Şans Topu çekiliş sonuçları sorgulama ekranı...
ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI 6 KASIM 2019: 7 - 8 - 27 - 29 - 33 + 10
Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından Şans Topu çekilişi her hafta Çarşamba akşamları saat 21.15'te www.mpi.gov.tr adresi üzerinden canlı yayınlanıyor. Şans Topu çekiliş sonuçlarına göre bu akşam 5+1 bilen 3 talihli kişi başı 978 bin 803 liralık ikramiye kazandı. Diğer ikramiye bilgileri ise şöyle:
Büyük İkramiye Kazanan İl/ İlçe: HATAY / KIRIKHAN - İSTANBUL / MALTEPE - SAMSUN / ATAKUM
|5+1 bilen kişi sayısı :
|3
|Kişi başına düşen ikramiye tutarı:
|978.803,05 TL
|5 bilen kişi sayısı :
|21
|Kişi başına düşen ikramiye tutarı:
|4.944,10 TL
|4+1 bilen kişi sayısı :
|230
|Kişi başına düşen ikramiye tutarı:
|602,05 TL
|4 bilen kişi sayısı :
|3.224
|Kişi başına düşen ikramiye tutarı:
|53,70 TL
|3+1 bilen kişi sayısı :
|7.202
|Kişi başına düşen ikramiye tutarı:
|29,30 TL
|3 bilen kişi sayısı :
|96.020
|Kişi başına düşen ikramiye tutarı:
|4,65 TL
|2+1 bilen kişi sayısı :
|69.060
|Kişi başına düşen ikramiye tutarı:
|6,55 TL
1+1 bilen kişi sayısı :
233.153
|Kişi başına düşen ikramiye tutarı:
3,70 TL
ŞANS TOPU OYUNU NEDİR
Şans Topu (5+1) oyunu, iki farklı sayı kümesi içerisinden, belirlenen sayıda numara seçilmesi esasına dayanan bir sayısal oyundur. İlk sayı kümesi 1-34 numaradan, ikinci sayı kümesi ise 1-14 numaradan oluşmaktadır. İştirakçiler, ilk sayı kümesinden 5 (beş) adet, ikinci sayı kümesinden 1 (bir) adet numarayı seçerek oyuna katılabileceklerdir.
Şans Topu (5+1) oyunu, yaygın ikramiye verilmesine uygun bir oyundur. Bu nedenle ikramiye grupları fazladır. (5+1)'in bilinme olasılığı diğer oyunlara kıyasla daha yüksektir (1/3.895.584). Şans Topu (5+1) oyununda ikramiye grupları, (5+1),(5),(4+1),(4),(3+1),(3),(2+1) ve (1+1) olmak üzere 8 adettir.
Şans Topu (5+1) oyunu, her Perşembe günü sabahından, Çarşamba günü 21:00'e kadar Sayısal Oyun bayilerinde bulunan oyun terminallerinden oynanabilir.
Çekiliş sonrası ikramiye kazananlar;
(1+1),(2+1),(3),(3+1) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,
(4+1) ve (5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,
(5+1) bilenlere ise, ikramiyeleri MPİ Genel Müdürlüğü tarafından ödenir.
Şans Topu (5+1) oyunu ikramiyeleri, çekiliş tarihinden itibaren 1 (bir) yıl içerisinde bayilerden veya İdare Şubelerinden alınabilir.
ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI 30 EKİM 2019: 1 - 10 - 30 - 32 - 34 + 3
|5+1 bilen kişi sayısı :
|2. Devir
|Kişi başına düşen ikramiye tutarı:
|1.863.562,43 TL
|5 bilen kişi sayısı :
|22
|Kişi başına düşen ikramiye tutarı:
|4.159,85 TL
|4+1 bilen kişi sayısı :
|203
|Kişi başına düşen ikramiye tutarı:
|601,30 TL
|4 bilen kişi sayısı :
|3.043
|Kişi başına düşen ikramiye tutarı:
|50,20 TL
|3+1 bilen kişi sayısı :
|5.922
|Kişi başına düşen ikramiye tutarı:
|31,20 TL
|3 bilen kişi sayısı :
|83.316
|Kişi başına düşen ikramiye tutarı:
|4,75 TL
|2+1 bilen kişi sayısı :
|57.131
|Kişi başına düşen ikramiye tutarı:
|7,00 TL
1+1 bilen kişi sayısı :
202.128
|Kişi başına düşen ikramiye tutarı:
3,75 TL
YORUMLAR