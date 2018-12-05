Şans Topu 5 Aralık sonuçları açıklandı. Geçtiğimiz hafta büyük ikramiye 5+1 bilen 2 kişiye bölünmüştü . Bu hafta da Milli Piyango İdaresi MPİ tarafından yapılan çekilişin ardından MPİ 5 Aralık Şans Topu sonuçları belli oldu. İşte, Şans Topu sonuçları 5 Aralık...

ŞANS TOPU SONUÇLARI 5 ARALIK

Şans Topu sonuçları 5 Aralık Milli Piyango İdaresi MPİ tarafından yapılan çekilişin hemen ardından belli oldu. Saat 21.15'te noter huzurunda yapılan çekiliş, MPİ'nin resmi internet sitesi üzerinden canlı olarak yayınlandı. Çekilişin hemen ardından MPİ Şans Topu sonuçları (5 Aralık) belli oldu.



İşte, 5 Aralık Şans Topu sonuçları: 2 - 7 - 13 - 19 - 29 + 9

Büyük İkramiye Kazanan İl/ İlçe: İSTANBUL / ESENYURT

5+1 bilen kişi sayısı : 1 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 683.533,55 TL 5 bilen kişi sayısı : 17 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 4.021,00 TL 4+1 bilen kişi sayısı : 232 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 294,80 TL 4 bilen kişi sayısı : 2.935 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 31,05 TL 3+1 bilen kişi sayısı : 6.815 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 17,25 TL 3 bilen kişi sayısı : 82.076 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 3,85 TL 2+1 bilen kişi sayısı : 58.036 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 5,50 TL 1+1 bilen kişi sayısı : 189.009 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 3,25 TL

ŞANS TOPU ÖZELLİKLERİ

Şans Topu (5+1) oyunu, iki farklı sayı kümesi içerisinden, belirlenen sayıda numara seçilmesi esasına dayanan bir sayısal oyundur. İlk sayı kümesi 1-34 numaradan, ikinci sayı kümesi ise 1-14 numaradan oluşmaktadır. İştirakçiler, ilk sayı kümesinden 5 (beş) adet, ikinci sayı kümesinden 1 (bir) adet numarayı seçerek oyuna katılabileceklerdir.

Şans Topu (5+1) oyunu, yaygın ikramiye verilmesine uygun bir oyundur. Bu nedenle ikramiye grupları fazladır. (5+1)'in bilinme olasılığı diğer oyunlara kıyasla daha yüksektir (1/3.895.584). Şans Topu (5+1) oyununda ikramiye grupları, (5+1),(5),(4+1),(4),(3+1),(3),(2+1) ve (1+1) olmak üzere 8 adettir.

Şans Topu (5+1) oyunu, her Perşembe günü sabahından, Çarşamba günü 21:00'e kadar Sayısal Oyun bayilerinde bulunan oyun terminallerinden oynanabilir.

Çekiliş sonrası ikramiye kazanan iştirakçilerimizden;

(1+1),(2+1),(3),(3+1) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(4+1) ve (5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(5+1) bilenlere ise, ikramiyeleri MPİ Genel Müdürlüğümüz tarafından ödenecektir.

Şans Topu (5+1) oyunu ikramiyeleri, çekiliş tarihinden itibaren 1 (bir) yıl içerisinde bayilerden veya İdare Şubelerinden alınabilir.

GEÇEN HAFTA (28 KASIM) ŞANS TOPU SONUÇLARI

Geçen hafta (28 Kasım) Büyük İkramiye Kazanan İl/ İlçe: İSTANBUL / KÜÇÜKÇEKMECE - MALATYA / BATTALGAZİ

5+1 bilen kişi sayısı : 2 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 348.135,05 TL 5 bilen kişi sayısı : 17 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 4.095,95 TL 4+1 bilen kişi sayısı : 174 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 400,65 TL 4 bilen kişi sayısı : 2.783 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 33,40 TL 3+1 bilen kişi sayısı : 5.459 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 21,75 TL 3 bilen kişi sayısı : 84.784 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 3,80 TL 2+1 bilen kişi sayısı : 49.475 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 6,70 TL 1+1 bilen kişi sayısı : 156.946 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 3,95 TL

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