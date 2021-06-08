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26 öğrenciye istismar! 621 yıl hapis aldı! Sıcak gelişme!

Antalya'da, 26 ilkokul öğrencisine cinsel istismarda bulunmaktan 621 yıl hapis cezası alan eski öğretmen Mahmut Aydın Köksar'ın görev yaptığı okulun müdürü ile 2 müdür yardımcısı hakkında da, 'kamu görevlisinin suçu bildirmemesi' ve 'yalan tanıklık'tan dava açıldı

SAPIK ÖĞRETMEN! Son dakika: 26 öğrenciyi istismar etmişti yüzlerce yıl ceza aldı
26 öğrenciye istismar! 621 yıl hapis aldı! Sıcak gelişme!
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DHA

Antalya'nın Kepez ilçesindeki bir ilkokulda meydana gelen cinsel istismar olaylarıyla ilgili Antalya 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tutuklu öğretmen Mahmut Aydın Köksar'a, 26 çocuğa karşı 'nitelikli cinsel istismar' suçundan toplam 621 yıl hapis cezası verildi.

ÖĞRETMENLİKTEN 'MEN' EDİLDİ

DHA'da yer alan habere göre sanık Köksar, istismarda bulunduğu ileri sürülen 1 çocukla ilgili beraat etti. Mahkeme başkanı ayrıca sanığın öğretmenlikten menedildiğini de açıkladı.

OKUL MÜDÜRÜ VE YARDIMCILARI İÇİN İDDİANAME

Şikayetçi velilerin avukatları, olayı örtbas ettikleri iddiasıyla okul müdürü ve 2 müdür yardımcısı hakkında da suç duyurusunda bulundu. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı Memur Suçları Soruşturma Bürosu'nca okul müdürü Süleyman E.Ö., müdür yardımcıları Mehmet K. ve Ülkü A. hakkında iddianame hazırladı.

4 YILA KADAR HAPİSLERİ İSTENDİ

İddianame, Antalya 1'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Mahkeme heyeti, sanık Mahmut Aydın Köksar'ın daha önce yargılandığı ağır ceza mahkemelerine müzekkere yazılarak, dosyaların gönderilmesini istedi. Müdür ve 2 müdür yardımcısı, 3 Kasım'da 'kamu görevlisinin suçu bildirmemesi' ve 'yalan tanıklık'tan hakim karşısına çıkacak. Sanıklar hakkında, 2 suçtan 4'er yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Öte yandan okul müdürünün görev yeri, davanın görüldüğü tarihlerde Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından değiştirilmişti.

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