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Yolda yürüyen kadınları taciz etti!

Bursa'da güpegündüz cadde ortasında kadınları taciz ederek kaçan sapık şehirde yaşayan vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntüler ise izleyenlerin kanını dondurdu. Tacizci polis tarafından yakalandı

İĞRENÇ TACİZ! Son dakika: Yolda yürüyen kadınları taciz eden adam tutuklandı - VİDEO HABER
Yolda yürüyen kadınları taciz etti!
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İHA

Bursa'da günün erken saatlerinde akli dengesi yerinde olmadığı anlaşılan S.Ç. (26) isimli vatandaşın cadde ortasında yoldan geçen kadınlara tacizde bulunması izleyenleri dehşete düşürdü.

Aynı gün ve aynı saatlerde bir başka kadını daha taciz ettiği yine güvenlik kameralara takıldı.

TACİZ ANLARI KAMERAYA YANSIDI

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülere göre kadınları arkadan takip edip taciz girişiminde bulunan sapık S.Ç. (26) 61 ayrı kamera görüntüsü incelenerek yakalandı. Sabahın erken saatlerinde cadde üzerinde yürüyen genç kadına taciz girişiminde bulunan S.Ç. (26) önce kadını arkasından bir süre takip etti. Sonra caddenin boş olduğunu görünce genç kadına elle tacizde bulundu.

GENÇ KADIN ÇIĞLIKLAR ATTI

Olayın şokunu atlatamayan genç kadın ise önce çığlık attı ardından sinir krizi geçirdi. Öte yandan, cadde boyu süren adım adım takip kameralara yansıdı. Tacizde bulunan S.Ç, olayın ardından koşar adımlarla olay yerinden uzaklaştı.

İKİNCİ TACİZİ DE GERÇEKLEŞTİRDİ

İHA'da yer alan habere göre bu olayın hemen ardından ikinci kez taciz girişiminde bulunan sapık yine cadde üzerinde yalnız yürüyen kadınları hedef aldı.

TACİZCİ YAKALANIP TUTUKLANDI

Yaşananlar üzerine görüntüleri güvenlik kameralarından izleyen Osmangazi Suç Önleme Amirliği ve Asayiş Şube Ahlak Büro ekiplerince 61 adet kameranın incelenmesi sonucu şüphelinin S.Ç olduğu belirlendi. Hakkında yapılan incelemeler sonucu asayiş şube ekiplerince yürütülen ortak çalışmalar sonucunda şahıs yakalanarak adliyeye sevk edilip tutuklandığı bilgisine ulaşıldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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