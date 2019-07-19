Tatilinden karelerini sosyal medya hesaplarından paylaşan model, binlerce beğeni aldı.
Sampaio, havuz başında çektirdiği fotoğrafın altına, “Instagram sevgililikleri şahane ama Instagram arkadaşlıkları çok daha iyidir” diye yazdı.
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