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Sara Sampaio, bir takipçisinin, “Her gün antrenman yapıyor musun?” sorusuna, “Neredeyse! Bu konuda vücudumu dinliyorum. Eğer gerçekten yorgun ve hasta hissediyorsam, kendimi zorlamayıp, dinleniyorum. Ama haftada en az dört kez spora gidiyorum” cevabını verdi.