        Haberler Dünyadan Sarah Ferguson'dan Epstein'e: Beni evdeki asistanın yap

        Sarah Ferguson'dan Epstein'e: Beni evdeki asistanın yap

        Epstein belgelerinde yeni detaylar ortaya çıktıkça İngiliz kraliyetinde yeni bir sarsıntı oluşuyor. Prens ünvanını kaybeden Andrew'un eski eşi Sarah Ferguson'un yeni çıkan mesajlarında, "Paraya çok ihtiyacım var" diyerek Epstein'e yalvardığı görüldü

        Habertürk
        Giriş: 16.02.2026 - 12:15 Güncelleme: 16.02.2026 - 12:22
        "Lütfen beni işe al"
        Epstein belgelerinden yeni bilgiler ortaya çıkmaya devam ediyor. İngiliz kraliyet ailesinin eski York Düşesi Sarah Ferguson ile hapiste ölen cinsel suçlu Jeffrey Epstein arasında geçen bir yazışma daha dikkat çekti.

        Gözden düşen ve prens ünvanını kaybeden Andrew'in eski eşi, 66 yaşındaki Ferguson'un adı, bir kez daha ABD Adalet Bakanlığı tarafından yayınlanan Epstein dosyalarında yer aldı.

        Bir e-postada Ferguson, Epstein'e kendisini asistan olarak işe almasını önerdi. 16 Mayıs 2010 tarihli bir e-postada, Ferguson'un, "Ama anlamıyorum, neden beni ev asistanın olarak işe almıyorsun? Ben en yetenekli kişiyim ve paraya çok ihtiyacım var. Lütfen Jeffrey, bunu bir düşün" diye yazdığı ortaya çıktı.

        Bu diyalog, Jeffrey'nin Haziran 2008'de fuhuşa teşvik ve 18 yaşından küçük birini fuhuşa teşvik suçlarından eyalet mahkemesinde suçunu kabul edip 18 ay hapis cezasına çarptırılmasından çok sonra gerçekleşti.

        Ferguson'un daha önce ortaya çıkan e-posta yazışmalarına göre, Ocak 2010'da gönderdiği bir mesajda Epstein'i "efsane" olarak nitelendirdiği görüşmüştü. Ferguson, "Sen bir efsanesin. Cömertliğin ve iyiliğin için duyduğum sevgiyi ve minnettarlığı kelimelerle ifade edemiyorum. Hizmetindeyim. Sadece benimle evlen" diye yazmıştı.

        1986'da evlendiği ve 1996'da boşandığı Andrew ile evliliğinde iki kızı olan Ferguson'un, bu ayın başlarında ortaya çıkan e-postalarında, prenses kızları Beatrice ve Eugenie'yi Epstein ile tanıştırmak istediği, bunun için İngiltere'den ABD'ye uçuş biletlerinin parasını istediği görülmüştü.

        Adı, daha önce de cinsel istismar ve fuhuş hükümlüsü Jeffrey Epstein ile anıldığı için prens ünvanını kaybeden Andrew de son çıkan dosyalardaki fotoğraflarıyla uzun süre manşetlerden inmedi. Kral Charles'ın ünvanları alınan kardeşi Andrew, fotoğraflarda, eski prens, dört ayak üzerinde, yerde yatan bir kadın veya kız çocuğunun üzerine eğilmiş halde görülüyordu.

        Bu fotoğraflar, daha önce de adı Epstein ile anılan ve bu nedenle dışlanan kraliyet üyesi üzerindeki siyasi baskıyı artırdı. İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Andrew Mountbatten-Windsor'ı, hapiste ölen cinsel suçlu Epstein ile olan bağlantıları hakkında ABD Kongresi önünde ifade vermeye çağırdı.

        En son Epstein belgeleri ayrıca, Jeffrey Epstein ile Andrew Mountbatten-Windsor arasında Ağustos 2010'da gerçekleşen bir e-posta yazışmasını da içeriyordu. Bu yazışmada, Epstein, kraliyet ailesi üyesini Londra'da bir 'arkadaşıyla' akşam yemeğine davet ediyor. Andrew, o kişiyi görmekten memnuniyet duyacağını belirterek Epstein'den iletişim bilgilerini vermesini istiyordu. Epstein daha sonra bu kişiyi "zeki, güzel, güvenilir" 26 yaşında bir Rus olarak tanımlıyordu.

        Jeffrey Epstein ve suç ortağı olan sevgilisi Ghislaine Maxwell
        Jeffrey Epstein ve suç ortağı olan sevgilisi Ghislaine Maxwell

        Mesajların, Epstein'in reşit olmayan biriyle cinsel ilişkiye girmeye teşebbüs suçunu kabul etmesinden iki yıl sonra gönderildiği anlaşıldı. Bir aydan fazla bir süre sonra, başka bir e-posta dizisinde, Epstein ve Andrew, Londra'da buluşma planları yapıyordu. Andrew, çok fazla mahremiyet sağlayabilecekleri Buckingham Sarayı'nda akşam yemeği öneriyordu.

