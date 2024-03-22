Saray Prenses Kate Middleton'ın evden çalıştığını açıkladı

Prenses Kate Middleton'ın geçirdiği karın bölgesi ameliyatından bu yana ortada görünmemesi, çeşitli spekülasyonları beraberinde getirdi. Geçtiğimiz günlerde market alışverişi sonrası eşi Prens William ile birlikte çekilen görüntüsü paylaşılan Prenses Kate hakkında, görüntünün sahte olabileceği iddiası ortaya atıldı.

Çiftin boy farkı, görüntüdeki kadının elmacık kemiklerinin çıkıklığı, çok zayıf olması gibi çeşitli detaylar, onun Kate Middleton olmadığına dair kanıt olarak öne sürüldü.

REKLAM Sağlık durumu kötü olduğu için ortada olmadığı, Prens William'ın kendisini aldattığını öğrendiği için ayrıldığı gibi dedikodular da Prenses Kate'in yokluğunda konuşulanlar arasındaydı.

ÇOCUKLARLA İLGİLİ PROJESİNİ GELİŞTİRİYOR Ortaya çıkan görüntünün bile Kate Middleton'ın nerede olduğu sorusuna yanıt vermeye yetmediği görülürken, Kensington Sarayı'ndan açıklama geldi. Bu açıklamayla birlikte, 16 Ocak'ta önceden planlanan bir karın ameliyatı olan 42 yaşındaki Prenses Kate'in evden çalıştığı öğrenildi. Kensington Sarayı, Prenses'in Kraliyet Vakfı Erken Çocukluk Merkezi'yle, özellikle de geçen yıl başlattığı 'Shaping Us' projesiyle ilgili çalıştığını duyurdu.

Karın ameliyatının ardından iyileşme süreci devam ederken resmi etkinliklere katılmayan Prenses, Windsor'daki evinde, projesi üzerinde çalışıyor. Peki, Kate Middleton ne zaman kamuoyu karşısında kraliyet görevlerine dönecek? REKLAM