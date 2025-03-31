Sarhoş komşu isyan ettirdi!
Olay, Kocaeli'de meydana geldi. Kocaeli'de bir adam alkol alıp sarhoş oldu. Ardından da evini ateşe verip kaçtı. Alevler büyüyünce komşuları bayram sabahına kabusla uyandı. Bunun komşunun ilk vukuatı olmadığı da ortaya çıktı.
Giriş: 31.03.2025 - 20:47 Güncelleme: 31.03.2025 - 20:47
Olay, Kocaeli'de meydana geldi.
Kocaeli'de bir adam alkol alıp sarhoş oldu.
Ardından da evini ateşe verip kaçtı.
Alevler büyüyünce komşuları bayram sabahına kabusla uyandı.
Bunun komşunun ilk vukuatı olmadığı da ortaya çıktı.
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