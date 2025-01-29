Sarı serum öldürdü! Olay, Afyonkarahisar'da meydana geldi. Afyonkarahisar'da umre hazırlığındaki bir adam grip şikayeti ile özel bir kliniğe gitti. İddiaya göre, alerji testi yapılmadan sarı serum takıldı. Fenalaşan 2 çocuk babası kurtarılamadı. Acılı eşi ise ihmal var diyerek isyan etti.

Habertürk Giriş: 29.01.2025 - 20:41 Güncelleme: 29.01.2025 - 20:41 facebook

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