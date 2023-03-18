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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sarıçam ormanlarındaki bozayı, vaşak, domuz ve kurtları fotokapanlar görüntüledi

Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki sarıçam ormanlarında yaşayan bozayı, vaşak, domuz ve kurtların hareketliliği fotokapanlar ile kaydedildi

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AA

  • KuzeyDoğa Derneği tarafından 2006 yılında başlatılan 'Büyük Etoburların Araştırılması' projesi kapsamında, sarıçam ormanlarıyla çevrili Allahuekber Dağları Milli Parkı'nın, Hamamlı, Komdere, Suludere, Cıbıltepe, Acısu, Handere ve Keklik vadisi bölgesine fotoğraf ve video çekebilen 62 fotokapan yerleştirildi.
  • Sarıçam ormanlarındaki bozayı, vaşak, domuz ve kurtları fotokapanlar görüntüledi

    AA'nın haberine göre bölgede sürekli gözlenen yaban hayvanlarının popülasyonları da takip ediliyor.
  • Sarıçam ormanlarındaki bozayı, vaşak, domuz ve kurtları fotokapanlar görüntüledi

    Fotokapanlarca bu kış sezonunda, Kafkas vaşağı, bozayı, kurt ve domuzların hareketlilikleri kaydedildi.
  • Sarıçam ormanlarındaki bozayı, vaşak, domuz ve kurtları fotokapanlar görüntüledi

    KuzeyDoğa Derneği Bilim Koordinatörü Emrah Çoban, Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğü (DKMP), Iğdır, Utah ve Koç üniversiteleri ile ortaklaşa gerçekleştirdikleri projeyle yaban hayatını izlemeye ve araştırmaya devam ettiklerini söyledi.
  • Sarıçam ormanlarındaki bozayı, vaşak, domuz ve kurtları fotokapanlar görüntüledi

    "FOTOKAPAN ÇALIŞMASI ÇOK ÖNEMLİ"

    Sarıkamış’ta özellikle ulaşılamayan alanlarda adeta ilim insanlarının gözü olan fotokapanların çalıştığını anlatan Çoban, şöyle konuştu:
  • Sarıçam ormanlarındaki bozayı, vaşak, domuz ve kurtları fotokapanlar görüntüledi

    "Bu zorlu şartlarda bazı kameralarımızdaki görüntülere erişmeyi başardık. Kurdun, bozayının ya da vaşağın yeni yağmış karın üzerinde geçişlerini gözlemliyoruz. Fotokapan çalışması burada çok önemli.
  • Sarıçam ormanlarındaki bozayı, vaşak, domuz ve kurtları fotokapanlar görüntüledi

    Hem yaz hem kış uygulaması gerekiyor. Yaz ve kış hayvanların hareketleri değişiyor. Yazın daha sessiz bölgelere çekilen vaşaklar, kurtlar, kışın ormanın kenarına gelebiliyorlar. Biz bunu fotokapanlar sayesinde görebiliyoruz."
  • Sarıçam ormanlarındaki bozayı, vaşak, domuz ve kurtları fotokapanlar görüntüledi

    Çoban, fotokapanların bilim insanlarına çok büyük fayda sağladığına işaret ederek, "Bu sayede hayvanların hareketlerini ve davranışlarını görüyoruz. 
  • Sarıçam ormanlarındaki bozayı, vaşak, domuz ve kurtları fotokapanlar görüntüledi

    Hayvanların hareketleri, davranışları, özellikle bulduğumuz kaşınma ağaçlarına yerleştirdiğimiz kameralar, kışın hayvanların ağaçları tek tek kontrol ettiklerini, gen kokularını bu ağaçlara bırakarak yıl boyu bu rutini devam ettirdiklerini ortaya çıkardık. 

     
  • Sarıçam ormanlarındaki bozayı, vaşak, domuz ve kurtları fotokapanlar görüntüledi

    Bu çalışmalar devam ettikçe yeni fikir ve düşünceler ortaya çıkıyor" ifadelerini kullandı.
  • Sarıçam ormanlarındaki bozayı, vaşak, domuz ve kurtları fotokapanlar görüntüledi
  • Sarıçam ormanlarındaki bozayı, vaşak, domuz ve kurtları fotokapanlar görüntüledi
  • Sarıçam ormanlarındaki bozayı, vaşak, domuz ve kurtları fotokapanlar görüntüledi

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