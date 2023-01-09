Sesli Dinle 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

Kaş yapısı yüz için çok önemli bir yere sahiptir. Bu yüzden seyrek ve ince kaşlar için kişiler farklı bakım yöntemlerini kullanmak ister. Bu yöntemlerden biri de sarımsaktır. Saç bakımı için kullanımı tercih edilen sarımsak kaş bakımı için sıkça tercih edilmektedir. Düzenli bir şekilde kullanılan sarımsağın kaşların daha gür çıkmasını ve kalınlaştırdığı bilinmektedir. İşte, kaş bakımı için sarımsak kullanımı hakkında bilinmesi gereken her şey.

Sarımsak Kaşa İyi Gelir Mi?

Sarımsak saç bakımı olduğu kadar kaş bakımı için de kullanılır. Seyrek kaşlı kişiler tarafından sarımsak kullanımı tercih edilebilir. Ancak sarımsak kullanımı kötü kokusundan dolayı gün içerisinde tercih edilmeyebilir. Eğer arzu ederseniz sarımsağı bir bıçak yardımı ile ortadan ikiye bölerek kaşlarınıza sürebilirsiniz. Kokusundan rahatsız olanlar ise doğal sarımsak yağlarını kullanmayı tercih edebilir. Ancak sarımsak yağını farklı yağlar ile seyreltebilirsiniz. Seyreltici yağlar arasından badem yağı ve hint yağını kullanabilirsiniz. Bu yağlar ile karıştırdığınız sarımsak yağını kaşlarınıza bir pamuk yardımı ile sürdükten sonra bir saat kadar bekletmelisiniz. Ardından kaşlarınızı yıkayabilirsiniz. Bu uygulamayı haftada 3 kez yaptığınızda sonuç alacaksınız.

Sarımsak Kaşa Sürülür Mü?

Sarımsak sağlık için oldukça sağlıklı bir besin olmasının yanı sıra saç, kaş ve cilt bakımı için de kullanılır. Sarımsak direkt olarak kaşa sürülebilir. Ancak sarımsağın keskin ve kötü kokusu günlük hayatta kullanılmaya uygun değildir.

Sarımsak Kaşa Kaç Günde Bir Sürülür?

Sarımsak kürü ile kaşlarınıza bakım yaparken uygulama süresine dikkat etmelisiniz. Sarımsağı kaş bakımında kullanmak isteyen kişiler haftada 3 kez bu uygulamayı gerçekleştirebilirler.

NAR EKŞİSİNİN FAYDALARI

Sarımsak Kaşa Nasıl Uygulanır?

Kaş bakımı için sarımsak kullanmanın iki farklı yöntemi bulunmaktadır. Bunlardan biri sarımsağı direkt olarak kaşa sürmektir. Bir sarımsağı ortadan ikiye bölerek kaşınıza sürebilirsiniz. Bir diğer yöntem ise sarımsak yağı kullanımıdır. Sarımsak yağını farklı yağlar ile seyrelttikten sonra bir pamuk yardımı ile bu yağı kaşlarınıza sürebilirsiniz. Burada sarımsak yağını kaşınıza sürdükten sonra en fazla 1 saat bekletilmesi gerekmektedir. Ardından bir sabun ya da yüz temizleyicisi yardımı ile kaşlarınızı yıkamalısınız.

Kaş bakımı için sarımsak kürü tarifi:

1 diş sarımsak

1 çay kaşığı badem yağı ve çam balı

İlk olarak 1 diş sarımsağı rende yardımı ile ezin. Ardından çam balı, badem yağı ve rendelenmiş sarımsağı karıştırın. Bu karışımı 1 gün beklettikten sonra bir pamuk yardımı ile kaşlarınızın üzerine sürün ve 1 saat beklettikten sonra temizleyin. Bu işlemi istenilen sonuç elde edilene kadar her gün uygulayabilirsiniz.

Sarımsağın Kaşa Zararları

Kaş bakımı için oldukça faydalı bir besin olan sarımsak hakkında dikkat edilmesi gereken noktalar da bulunmaktadır. Kaş küsmemesi için bakım yapıldığı sırada kaşların daha düzgün çıkması için kaş çıkış yönüne doğru sürmeniz gerekmektedir. Bunun yanı sıra kaş bakımının yapılacağı alanda herhangi bir yara ya da enfeksiyon olmaması gerekmektedir. Aksi halde cilde tahriş ya da yanma meydana gelebilir. Sarımsağın bunun dışında bilinen bir yan etkisi yoktur.