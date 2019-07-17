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Türkiye’de, her yıl 50 milyar metreküp doğalgaz tüketiliyor. Doğalgaz, Türkiye’nin hemen hemen her bölgesinde konutlarda ısınma amaçlı olarak kullanılıyor. Elektrik üretiminde de önemli bir yere sahip olan doğalgaz, sanayi için de önemli bir enerji kaynağı olarak öne çıkıyor.

Türkiye, doğalgaz ihtiyacının önemli bir bölümünü Rusya’dan ithal ediyor. Rusya’yı İran ve Azerbaycan takip ediyor. Türkiye, Cezayir ve Katar’dan ve ABD’den de LNG diğer bir deyişle sıvılaştırılmış doğalgaz satın alıyor.

SARIMSAK KOKUSU

Doğal gaz, özellikle ısınma amaçlı olarak kullanıldığı konutlarda büyük bir konfor sunuyor. Kışın, tek yapılması gereken kombinin düğmesine basmak ve gereken ayarları yapmak. Sistem harekete geçiyor ve ısınma sorunu zahmetsizce çözülüyor. Elbette, gazın bedelinin ödenmesi koşuluyla…

Doğalgaz, sunduğu büyük konforun yanı sıra olası kaçaklarda can kayıplarına da neden olabiliyor. Kaçak nedeniyle yaşanabilecek can kayıplarının önüne geçmek için özel bir işlem gerçekleştiriliyor. Doğası gereği “kokusuz” olan doğalgaza, şehiriçi gaz dağıtım şirketleri yurt dışından milyonlarca euro ödenerek ithal edilen bir çeşit rafineri yan ürünü olan “sarımsak kokusu” ekliyor.

UYARICI ETKİ

Sektör kaynakları, bu ürünün basınç düşürme istasyonunda şebekeye verilmeden önce doğalgaza eklendiğini belirterek, “Türkiye, genelinde yılda 120 bin litre kadar bu üründen kullanıldığını söyleyebiliriz. Kullanıcının, kaçaktan haberdar olması için doğalgaza eklenen ve böylece hayat kurtaran bu ürüne her yıl en az 4-5 milyon euro civarında ödeme yapılıyor” dedi.

TÜRKİYE NEDEN YAPMIYOR?

Kaynaklar, bu ürünün ağırlıklı olarak Belçika ve Hollanda’dan ithal edildiğini söyledi. Peki, bu ürünü Türkiye yapamaz mı? Kaynaklar, geçmiş dönemde bu konuda bir çalışma yapıldığını ancak sonuçlandırılmadığını vurguladı.

SAĞLIĞA ETKİSİ

Bu ürün sağlığa zararlı mı? Evet, doğrudan ve yoğun olarak maruz kalınması halinde hem akciğerde hem deride hem de gözlerde sorun yaratabiliyor.

Böyle bir durumun yaşanması halinde kişiyi, hemen temiz havaya çıkartmak gerekiyor. Deriye temas söz konusuysa bol suyla bölgenin yıkanması öneriliyor. Gözlerin de bol temiz suyla yıkanması gerekiyor. Kişinin, daha sonra bir doktora götürülmesi tavsiye ediliyor.