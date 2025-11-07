Habertürk
        Haberler Spor Futbol 1. Lig Vanspor FK Sarıyer: 2 - Vanspor FK: 1 | MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Sarıyer: 2 - Vanspor FK: 1 | MAÇ SONUCU

        Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında 9 kişi kalan Sarıyer, sahasında Vanspor'u 2-1 mağlup etti.

        Giriş: 07.11.2025 - 17:05 Güncelleme: 07.11.2025 - 17:05
        9 kişi kalan Sarıyer, Vanspor'u devirdi!
        Trendyol 1. Lig'in 13. haftasıdan Sarıyer sahasında Vanspor'u konuk etti. Yusuf Ziya Öniş Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Sarıyer, 2-1 kazandı.

        Sarıyer'e galibiyeti getiren golleri 26. dakikada Julien Anziani ve 64. dakikada Moustapha Camara kaydetti. Konuk ekip Vanspor'un tek golünü 50. dakikada penaltı noktasından Jefferson attı.

        SARIYER, 9 KİŞİ KALDI

        Ev sahibi Sarıyer'de 45+1. dakikada Muhammet Özbaskıcı direkt kırmızı kartla oyun dışında kalırken, ikinci yarıda ise Moustapha Camara ikinci sarı karttan oyun dışında kaldı.

        Bu sonuçla birlikte Sarıyer, puanını 11'e yükseltti Vanspor ise 20 puanda kaldı.

        Ligde gelecek hafta Sarıyer, Serik Spor'a konuk olacak. Vanspor, Keçiörengücü'nü konuk edecek.

