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        Haberler Gündem 3. Sayfa Sarıyer'de huzurevinde korkutan yangın

        Sarıyer'de huzurevinde çıkan yangın korkuttu

        İstanbul Sarıyer'de bulunan 2 katlı huzurevinde yangın çıktı. Huzurevi sakinlerinin tedbir amacıyla tahliye edildiği yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında dumandan etkilenen 1 kişi hastaneye kaldırıldı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 28.07.2023 - 05:44
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        Sarıyer'de huzurevinde korkutan yangın
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        Sarıyer'de 115 kişinin kaldığı 2 bloklu İzzet Baysal Huzurevi'nin bir bloğunun bodrum katındaki çamaşırhane bölümünde yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangında huzurevi tedbir amacıyla boşaltıldı. Dumandan etkilen bir kişi ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.

        İHA'nın haberine göre; yangın, 02.15 sıralarında Sarıyer Darüşşafaka Mahallesi Akgün Caddesi üzerinde bulunan 2 bloklu İzzet Baysal Huzurevi’nin birinci bloğunda meydana geldi.

        115 HUZUREVİ SAKİNİ TAHLİYE EDİLDİ

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken polis, sağlık ekipleri ve huzurevi görevlileri, 115 huzurevi sakinini içeriden tahliye etti. Dumandan etkilen bir kişi ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.

        KISA SÜREDE SÖNDÜRÜLDÜ

        İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın kısa sürede söndürüldü. Duman tahliyesinin ardından huzurevi sakinleri tekrardan odalarına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        #Son dakika haberler
        #istanbul
        #sarıyer
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