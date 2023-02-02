Sarıyer'de oto galeride bir araya gelen 3 kişi arasında henüz belirlenemeyen nedenle kavga çıktı. Silahların kullanıldığı kavgada, başından vurulan 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de ağır yaralandı.

DHA'nın haberine göre; olay, dün saat 21.00 sıralarında Zekeriyaköy Mahallesi 1. Cadde üzerinde bulunan oto galeride meydana geldi. İddiaya göre, galeride bir araya gelen 3 kişi arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede silahlı kavgaya dönüşen olayda, başından vurulan Ferhat Yeşilkaya olay yerinde hayatını kaybederken, Bedirhan Pamuk ise ağır yaralandı. İki kişiyi silahla vuran saldırgan ise kayıplara karıştı.