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Show Haber'den Serhat Alaattinoğlu'nun haberine göre İstanbul Sarıyer'de bulunan dünyaca ünlü bir markanın mağazasına girdi. İçeride müşteri gibi dolaşmaya başlayarak aksesuar ve çantalara baktı.

SOĞUKKANLI BİR ŞEKİLDE MAĞAZADAN AYRILDI

Tanesi 250 bin lira ile 1,5 milyon lira arasında fiyatı olan çantaların bulunduğu tarafta beklemeye başladı. Yaklaşık 5 dakika bekledikten sonra fırsatını bularak çantayı alarak etrafı kolaçan etti. Kapıya yönelerek soğukkanlı bir şekilde mağazadan uzaklaştı.

PERSONEL YARIM SAAT SONRA FARK EDEBİLDİ

Mağaza çalışanları çantanın çalındığını yarım saat sonra kamera kayıtlarından farketti ama iş işten geçmişti. Polis bir şüpheliyi yakaladı. Soruşturma sürüyor.