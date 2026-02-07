Sarıyer - Sivasspor: 1-0 (MAÇ SONUCU)
Sarıyer, Trendyol 1. Lig'in 24. haftasında ağırladığı Sivasspor'u 1-0 mağlup etti.
Trendyol 1. Lig'in 24. haftasında SMS Grup Sarıyer, sahasında Özbelsan Sivasspor'u 1-0 mağlup etti.
Stat: Yusuf Ziya Öniş
Hakemler: Ömer Tolga Güldibi, Sezgin Çınar, Egemen Savran
SMS Grup Sarıyer: Furkan Akyüz, Cebrail Karayel (Dk. 65 Dembele), Metehan Mert, Caner Osmanpaşa, Ömer Bayram, Hasan Emre Yeşilyurt, Kulasin (Dk. 90+1 Eşref Korkmazoğlu), Silva, Regattin (Dk. 83 Traore), Camara (Dk. 90+1 Fethi Özer), Eze (Dk. 84 Oğuzhan Yılmaz)
Özbelsan Sivasspor: Göktuğ Bakırbaş, Mert Çelik (Dk. 68 Bekir Böke), Appindangoye, Emirhan Başyiğit, Murat Paluli, Uğur Çiftçi, Malle (Dk. 68 Okoronkwo), Charisis (Dk. 86 Avramovski), Cihat Çelik (Dk. 78 Badji), Ethemi (Dk. 68 Kamil Fidan), Manaj
Gol: Dk. 61 Camara (SMS Grup Sarıyer)
Kırmızı kart: Dk. 80 Hasan Emre Yeşilyurt (SMS Grup Sarıyer)
Sarı kartlar: Dk. 34 Charisis, Dk. 52 Manaj (Özbelsan Sivasspor), Dk. 89 Ömer Bayram (SMS Grup Sarıyer)