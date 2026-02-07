Habertürk
Habertürk
        Sarıyer - Sivasspor: 1-0 (MAÇ SONUCU) - Futbol Haberleri

        Sarıyer - Sivasspor: 1-0 (MAÇ SONUCU)

        Sarıyer, Trendyol 1. Lig'in 24. haftasında ağırladığı Sivasspor'u 1-0 mağlup etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.02.2026 - 16:09 Güncelleme: 07.02.2026 - 16:09
        Sarıyer, Sivas'ı tek golle geçti!
        Trendyol 1. Lig'in 24. haftasında SMS Grup Sarıyer, sahasında Özbelsan Sivasspor'u 1-0 mağlup etti.

        Stat: Yusuf Ziya Öniş

        Hakemler: Ömer Tolga Güldibi, Sezgin Çınar, Egemen Savran

        SMS Grup Sarıyer: Furkan Akyüz, Cebrail Karayel (Dk. 65 Dembele), Metehan Mert, Caner Osmanpaşa, Ömer Bayram, Hasan Emre Yeşilyurt, Kulasin (Dk. 90+1 Eşref Korkmazoğlu), Silva, Regattin (Dk. 83 Traore), Camara (Dk. 90+1 Fethi Özer), Eze (Dk. 84 Oğuzhan Yılmaz)

        Özbelsan Sivasspor: Göktuğ Bakırbaş, Mert Çelik (Dk. 68 Bekir Böke), Appindangoye, Emirhan Başyiğit, Murat Paluli, Uğur Çiftçi, Malle (Dk. 68 Okoronkwo), Charisis (Dk. 86 Avramovski), Cihat Çelik (Dk. 78 Badji), Ethemi (Dk. 68 Kamil Fidan), Manaj

        Gol: Dk. 61 Camara (SMS Grup Sarıyer)

        Kırmızı kart: Dk. 80 Hasan Emre Yeşilyurt (SMS Grup Sarıyer)

        Sarı kartlar: Dk. 34 Charisis, Dk. 52 Manaj (Özbelsan Sivasspor), Dk. 89 Ömer Bayram (SMS Grup Sarıyer)

