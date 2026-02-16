Kurtarılan kargo gemisi, bu kez fırtınada sürüklendi Sarıyer açıklarında 1 Şubat'ta karaya oturan ve bir hafta süren çalışmaların ardından kurtarılan 'Razouk' isimli kargo gemisi, bu kez de fırtına nedeniyle Büyükdere açıklarında sürüklendi. Yardım çağrısında bulunan gemi için kurtarma çalışması başlatıldı

