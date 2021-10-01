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Şarj edilebilir hibrit Renegade satışa sunuldu

Jeep Renegade’in PHEV (Plug-in Hibrit) versiyonu Türkiye’de satışa sunuldu. Renegade 4xe isimli model, hibrit güç-aktarma sistemi ve 11.4 kWh bataryası sayesinde tamamen elektrikli sürüş sağlayabiliyor. Şehir içi kullanımda 50 kilometreyi aşabilen elektrikli sürüş menzili sunan aracın, 2 saatten az sürede şarj edilebildiği kaydedildi. Modelin 705 bin TL’lik anahtar teslim fiyatı ve S-Limited donanım seviyesiyle sipariş üzerine getirileceği açıklandı

Şarj edilebilir hibrit Renegade satışa sunuldu
HABERTURK.COM

ABD'li arazi aracı üreticisi Jeep, elektrifikasyon planı dahilinde Renegade modelinin PHEV versiyonunu Türkiye’de satışa sundu.

Renegade 4xe isimli modelin 705 bin TL’lik anahtar teslim fiyatı ve S-Limited donanım seviyesiyle sipariş üzerine getirileceği açıklandı.

Altı vitesli otomatik şanzımanlı 1.3 litrelik turbo benzinli motorundan 240 beygir güç üreten Renegade 4xe, biri önde ve biri arka aksta olmak üzere 60 beygirlik elektromotorla eşleştirilen ve 11,4 kWh batarya sayesinde tamamen elektrikli sürüş olanağı da sunabiliyor.

Aracın önünde konumlandırılan 180 beygirlik içten yanmalı motor, 60 beygirlik elektrikli motorla birlikte toplam 240 beygir güç üretirken, bu motor kombinasyonunun, hareket halindeyken akü şarj etmeyi sağladığı kaydedildi.

Yapılan açıklamaya göre, 2 saatten kısa sürede şarj imkânı sunan easyWallbox ile halka açık ve ev tipi şarj çözümü de Renegade 4xe ile kullanıcılara sunuluyor. Aracın tamamen elektrikli sürüş modundaki menzili ise 50 km olarak açıklanıyor.

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