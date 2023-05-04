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Haberler Otomobil Şarj istasyonu ağı şirketlerine iş birliği çağrısı
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Elektrikli araçların şarjı için işbirliği çağrısı

Türkiye’de kurulacak şarj üniteleri teknolojilerinin dikkatle seçilmesi gerektiğini belirten Sharz.net Genel Koordinatörü Ayşe Ece Şengönül, sektöre iş birliği çağrısında bulundu. Şengönül, "100 yıllık fosil yakıt çağı, yerini yer üstünde bulunan doğal enerji kaynaklarından elde edilen enerjilerin üretilebildiği yeni bir çağa bırakıyor. Yaşanılan bu çağ değişiminde Türkiye’nin önde gelen ülkeler arasında yer alabilmesi için sektör paydaşı şirketler, rekabeti kenara bırakıp ortak çalışmalarda da bulunarak birbirlerine katkıda bulunmalı" dedi

Şarj istasyonu ağı şirketlerine iş birliği çağrısı
HABERTURK.COM

Şarj istasyonu ağı şirketi Sharz.net, elektrikli araç şarj istasyonları için sağlanan teşviklerin sektöre etkileri ve şarj istasyonlarının geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Açıklamada, geçtiğimiz yıl elektrikli araç satışları yüzde 170’i aşan oranlarda artarken, elektrikli otomobiller kadar şarj istasyonlarının sayısı ve niteliğinin de önemine dikkat çekildi.

Sharz.net Genel Koordinatörü Ayşe Ece Şengönül, istasyonların şarj edebilirlik düzeylerinin yüksek seviyede kalabilmesinin önemine dikkat çekerek, Türkiye’de kurulacak şarj üniteleri teknolojilerinin dikkatle seçilmesi gerektiğini söyledi.

Şengönül, "Elektrikli araç teknolojisi ne kadar gelişmiş olursa olsun, aracı şarj edemediğiniz sürece bir işlevi olmayacaktır. Ülkemizde şarj istasyonu sayısının yeterli olacak şekilde artacağını düşünüyoruz; ancak önemli olan, büyük şirketlerin yanı sıra şarj istasyon ağı yatırımı yapmak üzere konu ile alakası olmayan birçok firma da bu süreçte lisans sahibi oldu. Bu noktada düşük maliyetli ünitelerin istasyonlara montajı yapıldıktan sonra farklı marka-model araçları şarj edip edemeyeceği göz önünde bulundurulmalıdır. Bu konuda endişelerimiz var" dedi.

Sektöre iş birliği çağrısında da bulunan Şengönül, "100 yıllık fosil yakıt çağı, yerini yer üstünde bulunan doğal enerji kaynaklarından elde edilen enerjilerin üretilebildiği yeni bir çağa bırakıyor. Yaşanılan bu çağ değişiminde Türkiye’nin önde gelen ülkeler arasında yer alabilmesi için sektör paydaşı şirketler, rekabeti kenara bırakıp ortak çalışmalarda da bulunarak birbirlerine katkıda bulunmalı. Türkiye’nin, girişimci ruhlu ve dinamik yatırımcı şirketleri ile elektrikli araç şarj dünyasında önde gelen ülkeler arasında yerini alacağına inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

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