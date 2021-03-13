İbrahim Tatlıses'in fenomen eğlence programı İbo Show'un konukları araştırılıyor. Her hafta televizyon dünyasından ve müzik dünyasından çeşitli isimlerin konuk olduğu İBO SHOW'un bu akşamki konuklarından biri de Berkay. Peki, Şarkıcı Berkay kimdir? Şarkıcı Berkay kaç yaşında ve nereli, eşi kim?

ŞARKICI BERKAY KİMDİR?

Berkay Şahin veya tanınan adıyla Berkay, Arhavi, Artvinli bir ailenin çocuğu olarak Ankara'da doğdu. 1996 yılından beri ailesiyle beraber İzmir'de yaşayan sanatçı, 2009 yılından beri de İstanbul'da yaşamaktadır. 2009 yılında İstanbul'a taşınan Berkay, albüm çalışmalarından önce Bodrum, Antalya, ÇeşmeKuşadası gibi tatil beldelerinde belirli mekânlarda sahne aldı. Berkay, 2010 yılında ilk albümü "Ele İnat" ile 'en iyi sanatçı' ödülüne layık görüldü. İkinci albümü "Aşk Sadece" 2012 yılında yayınlandı.

ŞARKICI BERKAY EVLİ Mİ?

2016 yılında manken Özlem Ada ile evlendi.

BERKAY ŞARKILARI

Stüdyo albümleri

Ele İnat (2010, Poll Production)

Aşk Melekleri (2014, Avrupa Müzik)

Benim Hikayem (2015, Avrupa Müzik)

Arabest (2016, Avrupa Müzik)

Yansıma (2017, Avrupa Müzik)

İz (2019, Avrupa Müzik)

Single'ları

Aşk Sadece (2012, Poll Production)

Doksana Bir Kala (2013, Poll Production)

Uygun Adım (2016, Avrupa Müzik)

Ey Aşk (2017, Avrupa Müzik)

Ben Sadece (2018, Avrupa Müzik)

İsyanlardayım (Ahmet Selçuk İlkan Unutulmayan Şarkılar, Vol. 2) (2018, Poll Production)

Deliler (2019, Avrupa Müzik)

Deli Et Beni (2019, Avrupa Müzik)

İki Hece (2019, Avrupa Müzik)

Kırgınım Ona (2020, Avrupa Müzik)