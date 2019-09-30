Habertürk'ten Akif Yaman'ın haberine göre; genç şarkıcı Berkay Şahin, önceki gün Bahçeşehir'de yeni açılan bir mekanda sahne aldı. Ünlü şarkıcı, sahne öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Genç erkek sanatçılar arasında tercih edilen isimler arasında yer alan Berkay, bu konu hakkındaki sorulara, "Ben işimi yapıyorum. Kendim için en iyisini yapmaya çalışıyorum. Ben ne kadar eğlenirsem, insanların o kadar eğlendiğini düşünüyorum. Gerekli teknik koşullarının uygun olmadığı yerleri tercih etmemeye çalışıyoruz. 750 kişilik sahneleri ses, ışık sistemi kaldırabilecekse kabul etmeye çalışıyoruz" derken yakında yeni çıkaracak 2 single şarkı ile hayranlarının karşısına çıkacağının müjdesini verdi.