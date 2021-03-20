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Şarkıcı Ceylan kaç yaşında? Ceylan nereli ve kimdir? Ceylan kaç kez evlendi?

Ceylan kimdir? Türkücü Ceylan nereli ve kaç yaşında? Soruları merak ediliyor. Türk halk müziği ve arabesk müzik sanatçısı olan Ceylan İBO Show konuklarından biri olması nedeniyle gündemde. İzleyiciler 'Türkücü Ceylan kaç yaşında?' Sorusuna yanıt arıyor. Peki, Türkücü Ceylan kaç yaşında? Ceylan nereli ve kimdir? Ceylan kaç kez evlendi? İşte Ceylan biyografisi...

Şarkıcı Ceylan kaç yaşında? Ceylan nereli ve kimdir? Ceylan kaç kez evlendi?

Ceylan kimdir? Ceylan kaç yaşında, nereli, türküleri neler? Soruları İbo Show'a konuk olmasının ardından merak edilmeye başlandı. İzleyiciler ünlü türkücü Ceylan ile ilgili tüm bilgileri sorguluyor. İşte Ceylan'ın biyografisi..

CEYLAN KİMDİR?

26 Haziran 1974 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Ceylan'ın ailesi Zaza asıllıdır ve aslen Tunceli kökenlidir. Tam adı Ceylan Avcı olan sevilen türkücü, babasının işi nedeniyle küçük yaşlarda müzik dünyasının içinde yer almaya başladı. Henüz 10 yaşında olduğu 1984 yılında şarkıcılık yapmaya başlayan Ceylan, o dönemde seslendirdiği eserlerle geniş kitleler tarafından tanındı.

Çocukluk yılları Almanya'da geçen Ceylan, 1983 yılında girdiği bir müzik yarışmasında birinciliği kazandı. 1984 yılında ailesi ile birlikte Türkiye'ye dönen Ceylan, 10 yaşındayken ilk albümünü yaptığında herkes onu küçük "Küçük Ceylan" olarak tanıdı. 1986 yılında çıkardığı üçüncü albümü "Seni Sevmeyen Ölsün" 1.300.000 satış rakamına ulaştı.


Kral TV tarafından 1999 yılı ve 2001 yılında iki kere En İyi Kadın THM sanatçısı seçilen Ceylan, 2005 yılında çıkardığı "Ah Gönlüm" albümü ile Mü-yap tarafından altın plak almaya hak kazandı. Sanatçı birçok albüm çıkarmış, birçok da sinema filminde rol almıştır.

TÜRKÜCÜ CEYLAN EVLİLİKLERİ

1991 yılında Halasının oğlu Erhan Bozkurt ile Almanya'da evlenen Ceylan'ın ilk evliliği çok uzun sürmedi. Ceylan'ın bu evlilikten 1992 yılında dünyaya gelen "Melodi" adından bir kızı vardır.

2000 yılında İbrahim Tatlıses'in oğlu Ahmet Tatlı ile evlenen Ceylan'ın bu evliliği 2002 yılında bitti.

Üçüncü evliliğini 2006 yılında türkücü Murat Kurşun ile yapan Ceylan'ın bu evliliği de 1 yıldan kısa sürdü.

20 Eylül 2011 tarihinde iş adamı Güncal Tanören ile dünya evine giren Ceylan'ın bu evliliği 2012 yılında noktalandı.

CEYLAN ALBÜMLERİ NELERDİR?

Yaktı Beni (1984, Şah Plak)

Kaderin Tuzakları (1985, Şah Plak)

Seni Sevmeyen Ölsün (1986,Şah Plak)

Bırakmam Seni (1987,Şah Plak)

Sev Beni Seveyin Seni (1988, Şah Plak)

Vallah - Hep Ezildim (1989, Şah Plak)

Birgün Bana Döneceksin (1991,Şah Plak)

Şantaj & Montaj (1993, Özdemir Plak)

Kritik Etme Beni (1994, Özdemir Plak)

Canımdan Ayırdılar (1996, Ozan Video)

Güldestim (1997, Prestij Müzik)

Ağlayı Ağlayı - Le Le Kirvo (1998, A1 Müzik)

Zeyno (2000, İdobay)

Can Cana (2001, Universal-S Müzik)

Pirimi Ararım (2001, A1 Müzik)

Söyle (2003, S Müzik)

Gelsene (Ocak 2004, Özdemir Plak)

Ah Gönlüm (18 Nisan 2005, Özdemir Plak)

Sana Söz (23 Mart 2007, Özdemir Plak)

Bir Daha Mi? (2008, Özdemir Plak)

Türkülerin Ceylan'ı (2009, Seyhan Müzik)

Allah Askina

Ceylan Arabesk 2011

Kendisi Lazım (2012)

Hım Hım Yar (Entarisi Dım Dım Yar) (2014)

Bana Bir Şey Söyle (2014)

Ceylan'dan 2016 (2016, Ceylan Müzik)

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