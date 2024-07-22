Şarkıcı Paul Young'ın ikinci evliliğinde çocukları onu yalnız bıraktı

"ÇOK ACI VERİCİ"

Hayatının ikinci baharına başlayan Paul Young, mutlu olsa da 6 yıl önce kaybettiği eşi Stacey Smith ile olan evliliğinden dünyaya gelen çocuklarından biri bile babalarının nikâhına katılmadı.

Paul Young ile Stacey Smith'in kızları 36 yaşındaki Levi Young, 29 yaşındaki Layla Young ile oğulları 27 yaşındaki Grady Young ve 12 yaşındaki Jude Slazenger nikâhta yer almadı.

Çocukların, babalarının ikinci düğününü "çok acı verici" buldukları için katılmadıkları öğrenildi. Paul Young'ın bir arkadaşı; "Çocuklar, hâlâ annelerinin derin üzüntüsünü yaşıyor. Babalarının yeniden evlenmesini izlemek çok acı verici olurdu, bu yüzden uzak durdular" dedi.