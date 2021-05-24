Gerek şarkıları ve müzik dünyasındaki başarıyla gerekse özel hayatındaki olaylarla magazin dünyasının yakından tanıdığı şarkıcı Sıla kimdir? İşte Sıla Gençoğlu'nun hayatı ve hakkında merak edilenlerle ilgili her şey...

SILA GENÇOĞLU KİMDİR?

Sıla Gençoğlu, 17 Haziran 1980 tarihinde dünyaya geldi. Türk şarkıcı, şarkı yazarı ve besteci Sıla'nın memleketi Acıpayam, Denizli'dir. Öğrenim hayatı için önce İzmir'e sonra İstanbul'a yerleşti. Sahne eğitimi almaya lise yıllarında başladı. Bilgi Üniversitesindeki caz eğitimi sonrasında uzun süre Kenan Doğulu'ya geri vokallik yaptı.

2007'de kendi adını verdiği albümünde yer alan ve Türkiye Resmî Listesi'nde bir numara olan "...Dan Sonra" şarkısıyla çıkış yapan Sıla, sonrasında yayımladığı eleştirel ve ticari başarılar elde eden İmza (2009),Konuşmadığımız Şeyler Var (2010),Vaveyla (2012),Yeni Ay (2014) ve Mürekkep (2016) albümleriyle de liste başarılarını sürdürmeye devam etti. Bu albümlerde yer alan "Sevişmeden Uyumayalım", "Acısa da Öldürmez", "Kafa", "Boş Yere", "Vaziyetler", "Yabancı" ve "Hediye" şarkıları da Türkiye'de liste başı oldu. Bunların yanı sıra "Yoruldum", "İmkânsız" ve "Zor Sevdiğimden" gibi diğer pek çok şarkısı da hit olarak ilk beşe girdi.

Şarkıcılığının yanı sıra eleştirmenler tarafından övülen söz yazarı ve besteci kimliğiyle ön plana çıkan Sıla, kendi albümlerindeki şarkıların neredeyse tamamını tek başına yazarak Efe Bahadır'la birlikte bestesini yaptı. Ayrıca başka şarkıcılar için de birçok şarkı sözü yazdı. 2010'da Konuşmadığımız Şeyler Var ve 2014'te Yeni Ay ile birlikte Türkiye'de yılın en çok satan şarkıcısı oldu. Bugüne kadar dört Altın Kelebek Ödülü ve yedi Kral Tv Video Müzik Ödülü dâhil olmak üzere onlarca ödül kazandı.

SILA SEVGİLİSİ KİM?

2020 yılında Hazer Amani ile evlenen Sıla Gençoğlu, 2021 yılında bu evliliği bitirdi. İlker Kaleli ile birlikte olduğuna dair haberleri çıkan Sıla Gençoğlu konuya ilişkin bir açıklamada bulunmadı.

SILA GENÇOĞLU ALBÜMLERİ

Sıla (2007)

İmza (2009)

Konuşmadığımız Şeyler Var (2010)

Vaveyla (2012)

Yeni Ay (2014)

Mürekkep (2016)