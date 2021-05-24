Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerBiyografi
ABONE OL

Şarkıcı Sıla kimdir? Sıla Gençoğlu kaç yaşında, nereli, sevgilisi kim?

Müzik piyasasının tanıdık ismi Sıla'nın hayatı ve şarkıları sosyal medyanın gündemine oturdu. Oyuncu İlker Kaleli ile aşk yaşadığı dedikodularıyla bir süredir magazin dünyasının en çok konuştuğu isimlerden biri olan Sıla araştırılıyor. Sıla kimdir? Şarkıcı Sıla Gençoğlu kaç yaşında, nereli, sevgilisi kim?

Şarkıcı Sıla kimdir? Sıla Gençoğlu kaç yaşında, nereli, sevgilisi kim?

Gerek şarkıları ve müzik dünyasındaki başarıyla gerekse özel hayatındaki olaylarla magazin dünyasının yakından tanıdığı şarkıcı Sıla kimdir? İşte Sıla Gençoğlu'nun hayatı ve hakkında merak edilenlerle ilgili her şey...

SILA GENÇOĞLU KİMDİR?

Sıla Gençoğlu, 17 Haziran 1980 tarihinde dünyaya geldi. Türk şarkıcı, şarkı yazarı ve besteci Sıla'nın memleketi Acıpayam, Denizli'dir. Öğrenim hayatı için önce İzmir'e sonra İstanbul'a yerleşti. Sahne eğitimi almaya lise yıllarında başladı. Bilgi Üniversitesindeki caz eğitimi sonrasında uzun süre Kenan Doğulu'ya geri vokallik yaptı.

2007'de kendi adını verdiği albümünde yer alan ve Türkiye Resmî Listesi'nde bir numara olan "...Dan Sonra" şarkısıyla çıkış yapan Sıla, sonrasında yayımladığı eleştirel ve ticari başarılar elde eden İmza (2009),Konuşmadığımız Şeyler Var (2010),Vaveyla (2012),Yeni Ay (2014) ve Mürekkep (2016) albümleriyle de liste başarılarını sürdürmeye devam etti. Bu albümlerde yer alan "Sevişmeden Uyumayalım", "Acısa da Öldürmez", "Kafa", "Boş Yere", "Vaziyetler", "Yabancı" ve "Hediye" şarkıları da Türkiye'de liste başı oldu. Bunların yanı sıra "Yoruldum", "İmkânsız" ve "Zor Sevdiğimden" gibi diğer pek çok şarkısı da hit olarak ilk beşe girdi.

Şarkıcılığının yanı sıra eleştirmenler tarafından övülen söz yazarı ve besteci kimliğiyle ön plana çıkan Sıla, kendi albümlerindeki şarkıların neredeyse tamamını tek başına yazarak Efe Bahadır'la birlikte bestesini yaptı. Ayrıca başka şarkıcılar için de birçok şarkı sözü yazdı. 2010'da Konuşmadığımız Şeyler Var ve 2014'te Yeni Ay ile birlikte Türkiye'de yılın en çok satan şarkıcısı oldu. Bugüne kadar dört Altın Kelebek Ödülü ve yedi Kral Tv Video Müzik Ödülü dâhil olmak üzere onlarca ödül kazandı.

SILA SEVGİLİSİ KİM?

2020 yılında Hazer Amani ile evlenen Sıla Gençoğlu, 2021 yılında bu evliliği bitirdi. İlker Kaleli ile birlikte olduğuna dair haberleri çıkan Sıla Gençoğlu konuya ilişkin bir açıklamada bulunmadı.

SILA GENÇOĞLU ALBÜMLERİ

Sıla (2007)
İmza (2009)
Konuşmadığımız Şeyler Var (2010)
Vaveyla (2012)
Yeni Ay (2014)
Mürekkep (2016)

BUNLARA DA BAKABİLİRSİNİZ

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

İlker Kaleli kimdir? İlker Kaleli kaç yaşında, nereli, sevgilisi kim? İşte hayatı ve dizileri...
BİYOGRAFİİlker Kaleli kimdir?
Survivor 2021'de küfür krizi! Survivor Batuhan kimdir? Batuhan Karacakaya kaç yaşında, nereli?
BİYOGRAFİBatuhan Karacakaya kimdir?
Teşkilat Leyal kimdir? Teşkilat Leyal'i oynayan Azra Bölek kimdir, kaç yaşında, nereli? Biyografisi
BİYOGRAFİTeşkilat Leyal kimdir?
Survivor Batuhan kaç yaşında? Survivor Batuhan Karacakaya aslen nereli, kimdir? İşte biyografisi
BİYOGRAFİBatuhan Karacakaya kimdir?
Survivor Steven nereli? Survivor Steven Salam kimdir, kaç yaşında? Survivor Steven hakkında
BİYOGRAFİSurvivor Steven Salam kimdir?
Survivor Aleyna Çalışkan nereli? BİYOGRAFİ: Survivor Aleyna Çalışkan kimdir, kaç yaşında?
BİYOGRAFİSurvivor Aleyna Çalışkan kimdir?
Bahar Öztan kimdir, nereli ve kaç yaşında? Bahar Öztan hayatı hakkında
BİYOGRAFİBahar Öztan kimdir?
Jahrein kimdir? Jahrein kaç yaşında? Jahrein gerçek adı nedir?
BİYOGRAFİJahrein kimdir?
Bahar Öztan kimdir, kaç yaşında? Bahar Öztan'ın son hali
BİYOGRAFİBahar Öztan kimdir?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık kimdir? Derya Yanık kaç yaşında, nerelidir?
BİYOGRAFİDerya Yanık kimdir?