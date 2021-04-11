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Şarkıcı Şimal kaç yaşında, kimdir ve nereli? Şarkıcı Şimal'in sağlık durumu nasıl?

Şarkıcı Şimal kaç yaşında ve nereli? Soruları gündemde. Ünlü şarkıcı sosyal medya üzerinden meme kanseri olduğunu açıklamasının ardından 'Şarkıcı Şimal'in sağlık durumu nasıl?' Araması sıklaştı. Peki, Şarkıcı Şimal kaç yaşında, kimdir ve nereli? Şarkıcı Şimal'in sağlık durumu nasıl?

Şarkıcı Şimal kaç yaşında, kimdir ve nereli? Şarkıcı Şimal'in sağlık durumu nasıl?

Şarkıcı Şimal sosyal medya hesabından meme kanseri olduğunu açıklaması üzerine Şarkıcı Şimal kimdir? Sorusu merak ediliyor. Peki, Şarkıcı Şimal kimdir? Şimal kaç yaşında ve nereli? İşte Şarkıcı Şimal sağlık durumu...

ŞARKICI ŞİMAL KİMDİR?

Şarkıcı Şimal 25 Nisan 1986 yılında İstanbul'da doğmuştur. Boğa burcu olan Şimal'in 400e yakın bestesi bulunuyor. İlk olarak 2012 yılında çıkış yapan şarkıcı, Başlangıç adlı albümünün prodüktörlüğünü Özken Ulusoy, aranjörlüğünü Taşkın Sabahtan ve Erdem Kınay üstlendi. Söz ve müziği Şimal Tebessüm Eden'e ait olan albümde aranjörü Taşkın Sabahtan’ın yaptığı Şimal Yıldızı adlı şarkının klip yönetmenliğini ise Enmir Khalilzadeh üstlendi.

ŞARKICI ŞİMAL'İN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Ünlü şarkıcı, yapılan biyopsinin ardından meme kanseri tanısıyla kemoterapiye başladı. Saçlarını kestiren Şimal, son halini sosyal medya hesabından yayınladı.

34 yaşındaki şarkıcı "Sevgili dostlarım, iki yıldır elime gelen kitleyi önemsemedim öteledim. Ve O önemsemediğim kitleye meme kanseri teşhisi konuldu. Kendine çok iyi bakan ve bedenini seven biri olarak , söylemek istediğim şu ki bedenimizin verdiği alarmlara duyarlı olmakmış kendini sevmek. Dışımı süslerken içimi unutmuşum!!! Kendime çok kızgınım aslına bakarsanız . Hem de benim için en önemli şeyi erteledim SAĞLIĞIMI! Her ne kadar bu konularda bilinçli olduğumuzu düşünsek de bazen bazı şeyleri erteleyebiliyormuşuz. Tüm kadınlarımız zamanında önlem almak ve erken teşhis için önce kendi muayenesini kendisi yapmayı öğrenmeli.Lütfen benim gibi yapmayın! Siz kendinizi ertelemeyin! Çok küçük bir kitleyken kendimi ertelediğim için tedaviye alındım. Sizlerle bu aşamaların hepsini paylaşacağım, bir yere kaybolmuyorum. İnanıyorum ki daha sağlıklı ve güzel günlerde şarkılarımızı hep birlikte söyleyeceğiz . Dualarınızı eksik etmeyin Sizleri çok seviyorum" ifadelerini kullandı.

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