Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; sanatçı Simge Sağın, girişimci Ayşe Tükrükçü ortaklığı ile hayata geçirilen muhtaç sahiplerine yemek yardımı kampanyası için gönüllü oldu.

Projenin önceki gün Taksim’de bulunan Hayata Sarıl Lokantası’nda gerçekleşen tanıtımına katılan Simge, "Sosyal sorumluluk projeleri içinde olmaktan dolayı çok mutluyum. Muhtaç sahiplerine yemek ve barınma imkanı veren bir proje içinde olmak beni çok mutlu etti" dedi.

Otelin profesyonel aşçıları tarafından hazırlanan menünün yardım amaçlı dağıtıldığı etkinlikte projenin mimarları Yeşim Doğukan, Ayşe Tükrükçü ile bir araya gelen Simge, daha sonra yemeklerle poz verdi.

Kendisi de bir dönem evsiz ve işsiz kalan ve daha sonra evsiz ve işsizlere yemek ve iş imkanı sunan Hayata Sarıl Lokantası'nı açtığını söyleyen girişimci Ayşe Tükrükçü, toplantıda, "Lokantamızda çok güzel, leziz yemekler sunuluyor. Yemeğinizi burada yiyip, bir de üstüne muhtaç başka birisinin de yemesi için yardım parası bırakabilirsiniz" dedi.