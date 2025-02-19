Şarkıcı Yaşar, Bloomberg HT'de yayınlanan "Aslı Şafak’la İşin Aslı" programında samimi açıklamalarda bulundu.

Oğlu Kerem'in müzisyen olmasını istemeyen Yaşar, "Bu işin çok zorluklarını yaşadım onları yaşamasını istemiyorum. Ünlü babaların çocukları hiç başarılı olamıyorlar ve bu durum onlarda çok ciddi travma ve bunalım yaratıyor. Diğer insanlara göre daha fazla mutsuz oluyorlar. Eğer anne ve babalarının mesleğini seçerlerse daha da kötü oluyor. Ünlü bir babanın bana başarılı olmuş bir çocuğunu söyleyebilir misiniz? ‘Onun gibi olacağım hatta onu geçeceğim’ derse işler daha da karışmaya başlıyor. ‘Babası daha iyiydi’ derler biter gider. O çocuk bir yere gelemez" dedi.

Şarkıcı ayrıca, "Oğlum çok kötü müzikler dinliyor; Rap ve hip-hop gibi... O müziklerin ne olduğunu hiç bilmiyorum" ifadelerini kullandı.

REKLAM Babalık konusunda da konuşan müzisyen, "Babalık rolüne geç oturdum biraz. Anneler doğurur doğurmaz anne oluyor ama babalar uğraştıkça baba olabiliyor. Arkadaşlarımın çoğuna ‘sen ne zaman hissettin?’ diye sorunca ‘ikinci de’ dediler bizim ikinci olmadı. Biz oğlumla daha yeni arkadaş olmaya başladık şimdi anlaşabiliyoruz" dedi.