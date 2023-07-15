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        Şarkılar Bizi Söyler bu akşam var mı, yok mu? 15 Temmuz 2023 Şarkılar Bizi Söyler yeni bölüm ne zaman?

        Kanal D'nin Cumartesi günleri izleyicisinin karşısına çıkan eğlence programı Şarkılar Bizi Söyler'in bu akşam yayınlayıp yayınlanmayacağı gündem oldu. Her bölümü ayrı bir müzik ziyafetine sahne olan programın 15 Temmuz 2023 yayın akışında görünmemesi nedeniyle vatandaşlar; Şarkılar Bizi Söyler bu akşam yok mu, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak sorularının cevaplarını aramaya başladı. İşte, detaylar...

        Habertürk
        Giriş: 15.07.2023 - 17:13
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        Kanal D'nin her bölümü ayrı bir eğlenceye sahne olan müzik programı Şarkılar Bizi Söyler'in yeni bölümü merak konusu oldu. Her Cumartesi günü birbirinden önemli isimlerin Sibel Can, Hüsnü Şenlendirici ve Hakan Altun'un konuğu olduğu programın yeni bölümüne dair son durumu bir araya getirdik...

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        ŞARKILAR BİZİ SÖYLER BU AKŞAM VAR MI, YOK MU?

        İlgiyle takip edilen Şarkılar Bizi Söyler, bu akşam Kanal D'nin yayın akışında bulunmamasıyla nedeniyle ekranlara gelmeyecek.

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        ŞARKILAR BİZİ SÖYLER NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

        Şarkılar Bizi Söyler'in yeni sezonuna ilişkin henüz resmi bir açıklama bulunmuyor.

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        15 TEMMUZ 2023 KANAL D YAYIN AKIŞI

        18:30 Kanal D Ana Haber

        20:00 Ya Çok Seversen

        22:45 Dönence

        01:30 Yabancı Sinema Ölüm Kalım Evi

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