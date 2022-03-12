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Şarkılar Bizi Söyler'de bu hafta kim var? 12 Mart Şarkılar Bizi Söyler konukları

Fenomen eğlence programı Şarkılar Bizi Söyler'in bu haftaki konukları araştırılıyor. Bu hafta Karadeniz Gecesi konseptiyle Kanal D ekranlarında yayınlanacak olan eğlence programı Şarkılar Bizi Söyler'e 12 Mart Cumartesi akşamı kimin konuk olacağı belli oldu. Şarkılar Bizi Söyler'e bu hafta kim konuk olacak? İşte Şarkılar Bizi Söyler 12 Mart Cumartesi konukları

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    Şarkılar Bizi Söyler konukları kim? Bu hafta 12 Mart Şarkılar Bizi Söyler konukları belli oldu

    Televizyon ekranlarının fenomen eğlence ve müzik programı Şarkılar Bizi Söyler her hafta müzikseverlere keyifli saatler yaşatmaya devam ediyor. Kanal D ekranlarında yayınlanan Şarkılar Bizi Söyler programı her Cumartesi saat 20.00'de seyirciyle buluşuyor.
  • 02
    Şarkılar Bizi Söyler konukları kim? Bu hafta 12 Mart Şarkılar Bizi Söyler konukları belli oldu

    12 MART ŞARKILAR BİZİ SÖYLER KONUKLARI

    Şarkılar Bizi Söyler'in bu haftaki bölümünde "Karadeniz Gecesi" yaşanacak. Programın bu haftaki konukları ise Selçuk Balcı, Niyazi Koyuncu, Tuğçe Kandemir ve Sinan Yılmaz oluyor.
  • 03
    Şarkılar Bizi Söyler konukları kim? Bu hafta 12 Mart Şarkılar Bizi Söyler konukları belli oldu

    NİYAZİ KOYUNCU KİMDİR?

    2005 yılında vefat eden Kâzım Koyuncu'nun kardeşi olan Niyazi Koyuncu 20 Nisan 1984'te Artvin ilinin Hopa ilçesine bağlı Yeşilköy'de doğdu. İlk öğrenimine Sugören köy okulunda başladı. Lise eğitimini Hopa Lisesi'nde gördü. 17 yaşında Karadeniz Teknik Üniversitesi'ne girdi; fakat eğitimini tamamlamadı. Daha sonra Eskişehir'e üniversite okumak için gitmiştir.

    Kalabalığın önünde ilk kez şarkı söylemesi Eskişehir'de bir tesadüfle başladı ve daha sonra "Seritana" (Karanlıktaki Ӏşık) adlı etnik müzik grubunu kurdu.

    Grubuyla İstanbul'a gelen Niyazi Koyuncu, kısa bir süre sonra grubun dağılmasıyla müzik hayatına tek başına devam etmiştir. İlk albümü olan Muço Pa!'yı 7 Ağustos 2012 tarihinde çıkarmıştır.
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    Şarkılar Bizi Söyler konukları kim? Bu hafta 12 Mart Şarkılar Bizi Söyler konukları belli oldu

    SELÇUK BALCI KİMDİR? 

    4 Temmuz 1988 yılında Rize'nin Çayeli ilçesinde dünyaya geldi. İlkokulu doğduğu bu şehirde tamamladı. İlkokulu bitirdikten sonra ailesiyle birlikte Ankara'ya yerleşti. Çocukluğundan beri bağlama çalmasına rağmen lise yıllarında kemençeye merak saldı. Kendini bu konuda yetiştirdikten sonra birçok Karadenizli şarkıcıya kemençe çalarak eşlik etti

    2011 yılında Kalan Müzik etiketiyle Patika isimli ilk albümünü çıkardı. 2 yıllık aranın ardından, 2013 yılında Mila isimli ikinci albümünü yine Kalan Müzik etiketiyle piyasaya çıkardı. 3. albümü olan Felamur ise 13 Mayıs 2016'da dinleyicileri ile buluştu.
  • 05
    Şarkılar Bizi Söyler konukları kim? Bu hafta 12 Mart Şarkılar Bizi Söyler konukları belli oldu

    TUĞÇE KANDEMİR KİMDİR?

    Tuğçe Kandemir 23 Şubat 1996 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi.  Türk şarkıcı, söz yazarı ve edebiyat öğretmenidir. Babası memur, annesi ise ev hanımıdır. İki çocuklu bir ailenin en küçük çocuğudur. 8 yaşında iken müziğe ilgi duymaya başladı. Mersin Üniversitesi'nden edebiyat öğretmeni olarak mezun oldu. Atanmayı beklerken yaşadığı ayrılık acısı üzerine söylediği Bu Benim Öyküm başlıklı şarkısının internette yayılmasıyla ünlü oldu. Bunun üzerine bir yapım şirketi ile anlaştı ve şarkıya bir klip çekildi. Bu Benim Öyküm, 100 milyonun üzerinde izlenmeye sayısına ulaştı ve yılın en iyi çıkış yapan şarkısı oldu. Daha sonra söylediği Gülü Soldurmam, Yanlış ve İçimdeki sen (Bilal Sonses ile) şarkıları da 100 milyonun üzerinde izlenme sayısına ulaştı.
  • 06
    Şarkılar Bizi Söyler konukları kim? Bu hafta 12 Mart Şarkılar Bizi Söyler konukları belli oldu

    SİNAN YILMAZ KİMDİR, ASLEN NERELİ?

    1978 Yılında Trabzon’ un Maçka ilçesinde doğan Sinan Yılmaz 6 yaşına kadar burada büyümüştür. Daha sonra ailesiyle birlikte Adapazarı’na taşınmış ilk ve orta öğrenimini burada tamamlamıştır. Lise ikinci sınıftayken ailesiyle beraber Almanya’ ya göç eden Yılmaz burada müzik eğitimi almaya başlamıştır.

    Sanatçı bir aileden gelen Sinan Yılmaz ağabeyi Adnan Yılmaz’ ın desteğiyle müzik eğitimi alarak kendini geliştirmiş Almanya’ da kurduğu grupla eğlencelerde, düğünlerde, şenliklerde sahne almıştır. 1989 yılında Sevgi Dünyası isimli ilk kasetini çıkartarak müzik piyasasına giren Yılmaz, ardından 1992 yılında Gurur isimli ikinci kasetini,1996 yılında Kralını tanımam adlı üçüncü kasetini çıkartmıştır. Daha sonra müzik piyasasına ara veren Yılmaz 2004 yılında çıkardığı Sende Kaldı adlı albümle müzik piyasasına bomba gibi düşmüştür.

    Bu albümünde bulunan Kolbastı parçası Karadeniz ve Türk gençliği tarafından Kolbastının yeniden keşfedilmesini sağlamış ve bu gün Trabzonspor’ un maçlardan sonra oynaması ile gündemde kalmaya devam etmiştir.

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