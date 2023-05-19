Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Canlı Yayın
  • 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlık ve Spor Bayramı kutlu olsun
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Şarkılar Bizi Söyler konukları kimler olacak? 19 Mayıs bu haftaki Şarkılar Bizi Söyler konukları

Bu haftaki Şarkılar Bizi Söyler konukları televizyon izleyicilerinin gündemindeki yerini aldı. Sibel Can, Hüsnü Şenlendirici ve Hakan Altun'un sunuculuğunda ekranlara gelen Şarkılar Bizi Söyler konukları açıklandı. İşte 19 Mayıs 2023 Cumartesi bu haftaki Şarkılar Bizi Söyler Konukları isimleri...

ABONE OL
HABERTURK.COM
  • Şarkılar Bizi Söyler konukları kimler? 19 Mayıs 2023 bu haftaki Şarkılar Bizi Söyler konukları isimleri

    Şarkılar Bizi Söyler, her hafta cumartesi akşamı 20.00'de Kanal D ekranlarında yayınlanıyor. Bu haftaki yeni bölümde birbirinden değerli konuklarla "Arabesk Gecesi" konseptinden şarkılar söylenecek. İşte 19 Mayıs 2023 Şarkılar Bizi Söyler konukları...
  • Şarkılar Bizi Söyler konukları kimler? 19 Mayıs 2023 bu haftaki Şarkılar Bizi Söyler konukları isimleri

    ŞARKILAR BİZİ SÖYLER KONUKLARI KİMLER?

    Şarkılar Bizi Söyler’in bu haftaki konukları; Baha, Bilal Sonses, Ferman Toprak, Hüseyin Tatlı, Çılgın Sedat, Murat Kurşun, Elif Kaya, Oktay Gürtürk, Ceyhun Damla ve Hilal Altın olacak.
  • Şarkılar Bizi Söyler konukları kimler? 19 Mayıs 2023 bu haftaki Şarkılar Bizi Söyler konukları isimleri

    ŞARKILAR BİZİ SÖYLER'DE BU HAFTA YAŞANACAKLAR

    Baha, programın ilk dakikalarında usta sanatçı Orhan Gencebay’ın “Akşam Güneşi” ile sahnede olacak. Ardından sevilen sesler, arabesk müziğe damga vuran usta sanatçıların klasiklerini seslendirecek. 
  • Şarkılar Bizi Söyler konukları kimler? 19 Mayıs 2023 bu haftaki Şarkılar Bizi Söyler konukları isimleri

    Bilal Sonses “Bana Sor”, Ferman Toprak “Sevda Yüklü Kervanlar”, Hüseyin Tatlı “Emmoğlu”,  Çılgın Sedat “Yıkılmışım Ben”, Murat Kurşun “Bir Kadın Tanıdım”, Elif Kaya “Bir Bilebilsen”, Oktay Gürtürk “Silinmeyen Hatıralar”, Ceyhun Damla “Unutamazsın”, Hilal Altın “Dargınım” gibi benzersiz eserleri yorumlayacak.
  • Şarkılar Bizi Söyler konukları kimler? 19 Mayıs 2023 bu haftaki Şarkılar Bizi Söyler konukları isimleri

    Her hafta stüdyosunda sokak müzisyenlerine yer veren Şarkılar Bizi Söyler, bu hafta Gaziantep’ten gelen sokak müzisyeni Murat Altın’ı ağırlayacak. Murat Altın “Gesi Bağları” ve “Yandırdın Kalbimi” eserlerini yorumlayacak

Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram
Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.