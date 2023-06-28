Yeni sezonuyla da müzik ziyafetine sahne olan Şarkılar Bizi Söyler, bu akşam bayram bölümü ile sevenleriyle buluşuyor. Sahnelerin usta isimleri Sibel Can, Hüsnü Şenlendirici ve Hakan Altun'un bayram özel bölümüyle ilgili tüm bilgileri bir araya getirdik. İşte, detaylar...