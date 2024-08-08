Sancaktepe'de Rıdvan ve Y. Akdoğan kardeşler, kız kardeşine sarkıntılık eden Ali K.'yi konuşmak için ofise çağırdı.

DHA'nın haberine göre Ali K.'nin ofise girdiği anda içeri giren Rıdvan Akdoğan, önce Ali K.'ye tekme ve yumruk attı.

Ardından da silahla bacağından vurdu. Kardeşi tarafından koridora doğru çıkarıldığı sırada tekrar içeri hamle yapan Rıdvan Akdoğan, elindeki silahın ateş almasıyla kendisini yaraladı. Akdoğan hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay anları ofisin güvenlik kamerasına yansıdı.

REKLAM ÇAĞIRDIKLARI KİŞİYİ BACAĞINDAN VURDU Olay, 12 Temmuz Cuma günü Sancaktepe'de bir ofiste meydana geldi. İddiaya göre; arkadaşları olan ve sürekli evlerine gelip giden Ali K.'nin kız kardeşlerine sarkıntılık ettiğini öğrenen Rıdvan ve Y. Akdoğan, Ali K.'yi ofise çağırdı. Ofiste bulunan güvenlik kamerasına yansıyan olayda, Ali K.'nin içeri girdiği sırada arkasından gelen Rıdvan Akdoğan'ın önce Ali K.'nin kafasına silah dayadığı ardından da tekme ve yumruk attığı görülüyor.

17 GÜN SONRA HAYATINI KAYBETTİ Y. Akdoğan'ın araya girmeye çalıştığı anda Rıdvan Akdoğan Ali K.'nin bacağına ateş ettikten sonra kafasına tekme atıyor. Y. Akdoğan'ın koridora doğru çıkarmaya çalıştığı Rıdvan Akdoğan, geri dönmek üzere hamle yaptığı sırada silahın ateş alması sonucu yaralandı. REKLAM