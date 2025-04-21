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        Haberler Dünyadan Şarkısıyla boşanmayı doğrulayan Kanye West ile Bianca Censori yeniden bir arada - magazin haberleri

        Şarkısıyla boşanmayı doğrulayan Kanye West ile Bianca Censori yeniden bir arada

        Kanye West, bu ayın başında çıkardığı yeni şarkısında Bianca Censori ile ayrıldıklarını duyursa da çift, yeniden bir arada görüldü

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.04.2025 - 11:38 Güncelleme: 21.04.2025 - 11:38
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        Kanye West ile Bianca Censori, boşanma haberlerinin ardından yeniden bir arada görüldü. 47 yaşındaki rap şarkıcısı, kendisinden "kaçtığını" söylediği 30 yaşındaki eşiyle İspanya'da bir akşam yemeğinde görüntülendi.

        İkili, Balear Adaları'ndaki bir Hint restoranına girerken kameraya alındı.

        Kanye West, bu ayın başlarında çıkardığı yeni albümü 'WW3'te yer alan 'BIANCA' adlı parçasında şöyle demişti: Bebeğim kaçtı / Ama önce beni hastaneye yatırmaya çalıştı / Hastaneye gitmiyorum çünkü hasta değilim, sadece anlamıyorum. Panik atak geçiriyor ve tweet atma şeklimi beğenmiyor / Bianca dönene kadar bütün gece ayaktayım, uyumayacağım / Gerçekten nerede olduğunu bilmiyorum.

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        Kanye West ile Bianca Censori, ünlüler dünyasının son dönemdeki en sansasyonel ve en çok tepki çeken çiftlerinden biri olarak öne çıktı. Censori'nin Grammy kırmızı halısına çıplak çıkmasının ardından, West gamalı haç amblemli tişört üretmesi ve sosyal medyadaki Yahudi nefreti içeren söylemleriyle gündeme geldi. Sansasyonel çift, daha sonra boşanma haberleriyle manşetlere çıktı.

        Dört çocuğunun annesi Kim Kardashian'dan 2021'de ayrılan West, Aralık 2022'de Censori ile birlikteliğe başladı. Çiftin 2023'ün başında evlendiği biliniyor.

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        #Kanye West
        #bianca censori
        #boşanma
        #Ayrılık
        #evlilik
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